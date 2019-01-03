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Doğum sonrası annelik estetiğinde neler yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Hamilelik ve emzirme sürecinin, vücutta oluşturduğu deformasyon annelerde endişeye ve özgüven eksikliğine yol açabiliyor. Gün geçtikçe yaygınlaşan, gelişmiş teknolojilerle yapılan güvenli kişiye özel estetiklerle kişilerin vücudundaki deformasyonlar gideriliyor.

Doğum sonrası annelik estetiğinde neler yapılır?

Dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan ve "kişiye özel" olarak tasarlanan annelik estetiği operasyonları, kombine cerrahi uygulamalar ile annelerin vücutlarında oluşan deformasyonlar gideriliyor.

MEME ESTETİĞİ İLE GÖĞSÜNÜZÜ GERE GERE YAŞAYIN

Gebeliğe ve emzirmeye bağlı olarak memelerde sarkma, büyüme veya hacim kaybı görülebilir. Memelerin istenilen formda olmaması annelerde utanma, özgüven eksikliği, kıyafet seçiminde zorluk hatta depresyon gibi psikolojik problemlere yol açabiliyor. Bunun yanı sıra; duruş bozukluğu, kamburluk, boyun ve bel fıtığı gibi fiziksel bir takım problemler de görülebiliyor.

Meme estetiği; memede oluşan deformasyonları meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme operasyonları ile istenen forma ulaştırılıyor. Operasyondan sonra 1-2 günlük istirahatin ardından, sosyal yaşamına dönülebilir.

KARIN GERME OPERASYONU İLE SAĞLIKLI, FİT, DÜZGÜN VE GERGİN BİR KARINA KAVUŞUN

Hamilelik, karın kaslarında yırtılmalara ve karın derisinde deformasyonlara yol açabiliyor. Bu sebeple, yağlı ve sarkmış karın görüntüsü annelerin yaşam kalitesini düşürebiliyor. Karın germe ameliyatı; yağlanma, bombeleşme, gevşeme, sarkma ve çatlak problemlerini ortadan kaldırmak için uygulanan bir vücut şekillendirme operasyonudur.

Estethica’da karındaki yağ dokusunu ve fazla deriyi değerlendirip, ‘kişiye özel karın germe ameliyat planı’ yapılarak anneler için en iyi sonuçların alınabileceği şekilde uygulanmaktadır. Operasyondan 1-2 hafta sonra, sosyal yaşamına dönülebilir.

LAZER LİPOLİZ PLUS İLE İNCELMENİN VE SIKILAŞMANIN FARKINI YAŞAYIN

Lazer Lipoliz Plus, iki farklı dalga boyuyla; yağ dokusuna zarar veren yağ hücrelerini yok ederken, dokuya esneklik veren hücreleri uyararak aynı zamanda gerilme, toparlanma ve sıkılaşma sağlayan cerrahi bir uygulamadır.

Bölgesel yağlanmanın ve sarkmanın giderilmesini hedefleyen Lazer Lipoliz Plus, istenmeyen yağ dokusunun bulunduğu karın, sırt, bel, basen, yüz, çene, boyun, kol ve bacak gibi bölgelere uygulanıyor.

Annelik estetiği operasyonu için emzirmenin sona ermiş olması gerekir. Operasyon için, en uygun dönem doğumdan yaklaşık 1 yıl sonradır.

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Anahtar Kelimeler:
gebelik emzirme karın gerdirme Meme estetiği

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