Doğum sonrası annelik estetiğinde neler yapılır?

Dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan ve "kişiye özel" olarak tasarlanan annelik estetiği operasyonları, kombine cerrahi uygulamalar ile annelerin vücutlarında oluşan deformasyonlar gideriliyor.

MEME ESTETİĞİ İLE GÖĞSÜNÜZÜ GERE GERE YAŞAYIN

Gebeliğe ve emzirmeye bağlı olarak memelerde sarkma, büyüme veya hacim kaybı görülebilir. Memelerin istenilen formda olmaması annelerde utanma, özgüven eksikliği, kıyafet seçiminde zorluk hatta depresyon gibi psikolojik problemlere yol açabiliyor. Bunun yanı sıra; duruş bozukluğu, kamburluk, boyun ve bel fıtığı gibi fiziksel bir takım problemler de görülebiliyor.

Meme estetiği; memede oluşan deformasyonları meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme operasyonları ile istenen forma ulaştırılıyor. Operasyondan sonra 1-2 günlük istirahatin ardından, sosyal yaşamına dönülebilir.

KARIN GERME OPERASYONU İLE SAĞLIKLI, FİT, DÜZGÜN VE GERGİN BİR KARINA KAVUŞUN

Hamilelik, karın kaslarında yırtılmalara ve karın derisinde deformasyonlara yol açabiliyor. Bu sebeple, yağlı ve sarkmış karın görüntüsü annelerin yaşam kalitesini düşürebiliyor. Karın germe ameliyatı; yağlanma, bombeleşme, gevşeme, sarkma ve çatlak problemlerini ortadan kaldırmak için uygulanan bir vücut şekillendirme operasyonudur.