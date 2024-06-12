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  4. Yüzlerce kişi acil servise başvuruyor! Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Yüzlerce kişi acil servise başvuruyor! Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

12.06.2024 09:25
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Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Yüzlerce kişi acil servise başvuruyor! Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

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KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bu yıl 1 Ocak-11 Haziran arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 400 kişi başvurdu.

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Enfeksiyon Hastalıkları Servisine başvuranlardan 30 kişinin tedavi gördüğü, 3 hastanın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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kene kırım kongo kanamalı ateşi kkka
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