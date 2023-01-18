Doğum sonrası gerçek vücudunu paylaştığı için nefret yorumları alıyor! "İnsanlar internette çok korkunç olabiliyor"

Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki genç anne Mia Somerville, TikTok hesabından paylaştığı videoda anne olmanın ham gerçeklerine olan bakışını yayınladı. İki milyondan fazla izlenen videoda doğumdan sonra karnındaki değişimi paylaşan Mia, kadınların bu tarz değişimlere karşı olan bakış açılarını değiştirmelerini istedi.

"ANNE OLMAYI DÜNYALARDA DEĞİŞMEM"

Gömleğini kaldıran anne, 40 hafta 6 günlük doğumdan sonra midesinin nasıl göründüğünü gösterdi. Hamileyken oluşan doğal esneme nedeniyle, Mia'nın şu anda karnında bir miktar gevşek deri var ve göbek deliği eskisinden farklı görünüyor. News.com.au'ya “Kızımı her şeyden çok seviyorum ve anne olmayı dünyalara değişmem” dedi.

"VÜCUDUMA ALIŞMAM ZAMAN ALDI"

“Ancak bu, anne olmanın hem zihinsel hem de fiziksel olarak bazı büyük yaşam değişikliklerinden geçeceğiniz anlamına geldiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Her zaman vücut pozitifim ve kendime güveniyorum. Ama Pippa'ya sahip olduktan sonra ne kadar farklı göründüğümü görünce vücuduma alışmam biraz zaman aldı.

İNTERNETTEKİ PAYLAŞIMLAR GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

“Videoyu yapmaktaki amacımın tam olarak ne olduğundan emin değilim, ama düşündüm ki, hiçbir yerde bu tür bir vücut görmüyorum. Ana akım medyada gerçek bedenlere maruz kalmıyoruz. Gördüğünüz tüm ünlüler ve influencerlar, doğum yaptıktan günler sonra ' hemen eski vücuduna geri dönüyor' gibi görünüyor. Tammy Hembrow, üçüncü çocuğunu doğurduktan sonraki gün tam anlamıyla jimnastik kıyafetlerini giymişti."

ESKİ VÜCUDUNA DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU

“Hala gencim ve her zaman oldukça zayıftım. Hamileyken doğum yaptıktan sonra eski vücuduma geri döneceğimi ve tamamen aynı görüneceğimi varsaydım. Bu yüzden gevşek bir cilde sahip olmak ve midemde çatlaklar görmek kesinlikle beklediğim gibi değildi."

ÇOK SAYIDA KÖTÜ YORUM YAPILDI

Klibi TikTok hesabında yayınladıktan sonra Mia, dünyanın her yerinden binlerce yorum aldı. Birçok kişi Mia'nın videosunu gördükten sonra “asla çocuk sahibi olmayacaklarına” karar verdiklerini belirtti. Nefret yorumlarına karşı, "TikTok, insanların istedikleri kadar kaba olmakta özgür hissettiklerini düşündüğüm bir uygulama," dedi. “Beni rahatsız etmiyor ama üzücü. Çünkü benzer bir durumda olan kişiler de bu iğrenç mesajları okuyacak ve kendileri için üzülecek."

BÖYLE BİR DÜNYADA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNMEK İÇ KARARTICI

“Pek çok insan benim gibi görünmekten nefret edeceklerini ya da 'korkunç' ya da 'iğrenç' göründüğümü söyledi. “En üzücü olanlar, 'Artık çocuk doğurmayı düşünmüyorum' gibi şeyler söyleyenlerdi. İnsanların sırf görünüşleri yüzünden inanılmaz bir ebeveyn olma yolculuğundan vazgeçmeyi tercih ettikleri bir dünyada yaşadığımızı düşünmek gerçekten iç karartıcı."

"KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM"

"Aynı zamanda sadece aşağılayıcı. Temelde bir kadının hayattaki tek amacının çekici ve mükemmel görünmek olduğunu söylüyor. Biraz gevşek cilt ve çatlaklar dışında kişisel olarak harika göründüğümü düşünüyorum. Doğumdan üç buçuk ay sonra buradayım ve kendimi harika hissediyorum. İnsanlar internette çok korkunç olabiliyor ama bunun beni rahatsız etmesine izin vermiyorum."

BİRÇOK ANNE AYNI DURUMU YAŞADI

Buna rağmen Mia, gördüğü sevgi ve desteğin miktarı karşısında şaşkına döndü. Pek çok anne, doğum yaptıktan sonra yeni bedenlerini görünce kendilerini yalnız ve şokta hissettiklerini ve bu durumun "normal olmadıklarını" düşündüklerini kabul etti.



