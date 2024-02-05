Doja Cat yine yaptı yapacağını! Grammy'de frikikten kaçamadı, Türk modacının adını alnına kazıdı

Doja Cat, Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenen Grammy 2024'te kırmızı halıya çıkarken frikik vermekten kaçamadı. Meme ucu sınırına kadar dekoltesi olan ünlü rapçi yine olay olmayı başardı.

28 yaşındaki rapçi geceye tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı transparan, nude korse tarzı bir elbise giyerken elbisesinin üst kısmı aşağı kaydı.

Doja Cat poz verirken göğüs dekoltesini fark etmemiş gibi göründü ve poz vermeye devam etti.

Rapçi ayrıca Türk modacısının adını da alnına dövme yaptırmıştı. Geçici dövmesiyle boy gösteren Cat, görünümünü bir çift siyah çerçeveli gözlükle tamamladı.







