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  4. Doja Cat yine yaptı yapacağını! Grammy'de frikikten kaçamadı, Türk modacının adını alnına kazıdı

Doja Cat yine yaptı yapacağını! Grammy'de frikikten kaçamadı, Türk modacının adını alnına kazıdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 10:54 | Son Güncelleme:
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Grammy gecesine rapçi Doja Cat damga vurdu. Doja Cat'ı bu geceye kimin hazırladığını sormaya gerek yoktu çünkü rapçi Türk modacısının adını alnına dövme yaptırdı. Doja Cat göğüslerinin yarısını açarak geldiği kırmızı halıyı salladı.

Doja Cat yine yaptı yapacağını! Grammy'de frikikten kaçamadı, Türk modacının adını alnına kazıdı

Doja Cat, Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenen Grammy 2024'te kırmızı halıya çıkarken frikik vermekten kaçamadı. Meme ucu sınırına kadar dekoltesi olan ünlü rapçi yine olay olmayı başardı.

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28 yaşındaki rapçi geceye tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı transparan, nude korse tarzı bir elbise giyerken elbisesinin üst kısmı aşağı kaydı.

Ekran Alıntısı

Doja Cat poz verirken göğüs dekoltesini fark etmemiş gibi göründü ve poz vermeye devam etti.

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Rapçi ayrıca Türk modacısının adını da alnına dövme yaptırmıştı. Geçici dövmesiyle boy gösteren Cat, görünümünü bir çift siyah çerçeveli gözlükle tamamladı.

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