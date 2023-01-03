Doktor 'Erkekler iğrençsiniz' diyerek paylaştı! Vücutta yıkamayı atladığınız 5 önemli bölge

Duş alma sıklığı kişiden kişiye göre değişim gösteriyor. Bazıları günlerce duş almasa bile terlemiyor bazılar ise sabah aldığı duşun ardında gün içerisinde pislendiğini hissediyor. Duş alırken atlanan bazı bölümler sağlığı tehdit edebiliyor. TikTok hesabında bilgindirici videolar yayınlayan Dr. Jen Caudle, yakın zamanda göbek deliğinden başlayarak insanların yeterince yıkamadığı İlk 5 bölgeyi gösteren bir video paylaştı.

1-GÖBEK DELİĞİ

1 milyondan fazla izlenen videoda "Doğru, pek çok erkek göbek deliğini hiç yıkamaz.

Beyler, iğrençleşiyor! Lütfen göbek deliğinizi yıkayın," diye uyarılarda bulundu.

2-KULAK ARKASI

Daha sonra takipçilerine, neredeyse yeterince yıkamadıkları bir sonraki vücut bölgesini , kulaklarını anlatıyor. "Kulağın tepesi, kulak memesi ve arkası" diye açıklıyor. “O bölgeyi özellikle yıkamanızı istiyorum. Kulağınızı ovuşturursanız, koklarsınız ve yakın zamanda yıkamamışsanız iğrençtir” diye devam ediyor.

3-TIRNAK ARALARI

Ardından, tırnaklarını düzgün bir şekilde yıkamayan insanlara parmağıyla işaret ediyor. "Burası çok fazla kirin sıkıştığı yer," diye açıklıyor. “Bunun hakkında sık sık düşünmüyoruz!”

4-BACAKLAR

Dayanamadığı dördüncü şey, insanların bacaklarını yıkamamasıdır. “Evet, aslında bacaklarını yıkaman gerekiyor” diyor. "Duşta sabunun bacaklarından aşağı akmasından bahsetmiyorum, yıkanmaktan bahsediyorum!"

5-AYAK PARMAKLARI

Ve insanların temizliği benimsemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarının son yolu ayak parmaklarını yıkamaktır. "Duştayken ayak parmaklarının arasına gir," diye ısrar ediyor. "Birçok türden enfeksiyonu önlediğinizden emin olmak istiyorsunuz. Ayak parmaklarınızı kasıtlı olarak yıkadığınızdan emin olun!”

Takipçilerinden bazıları, temizlik konusunda en ince ayrıntısına kadar indiği için onu takdir etti, ancak birçoğu karşı çıktı. Biri “Bu parçaları kim YIKAMAZ?" dedi. "Göbek deliğime dokunulmasından hoşlanmıyorum, bu beni mide bulandırıyor ve başım dönüyor," diye ekledi bir başkası.

