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Doktorlar söyleyince inanamadı! “Bir haftada iki kez hamile kaldım”

20.07.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Beckton şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Alica Luca isimli kadın ve eşi Rick Carmea ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra uzun yıllar boyunca yeniden bebek sahibi olmak için uğraş verdi. Tüm çabalarına rağmen yeniden çocuk sahibi olamayan aile mucizeyi yaşadı. Çünkü Alina, bir hafta içinde iki kez hamile kaldı. Kadın tıbbi olarak ikiz olmayan kızları Ellie ve Millie’yi kucağına aldığında büyük bir mutluluk yaşadı.

Doktorlar söyleyince inanamadı! “Bir haftada iki kez hamile kaldım”

Bir çocuk annesi olan Alica Luca, yeniden çocuk sahibi olma şansının yüzde 5 olduğunu öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tiroid hastalığıyla mücadele eden kadın yeniden hamile kaldığını öğrendiğinde hayatlarının tamamen değiştiğini dile getirdi. Ancak Luca ailesini bekleyen başka bir sürpriz vardı. Çünkü genç kadın iki bebeğe birden hamileydi. Üstelik bebekleri tıbbi olarak ikiz değildi.

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“HAMİLEYKEN HAMİLE KALDIM”

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Hamile olduğunu öğrendiğinde doktor kontorolüne giden kadın ultarsonda karnında iki bebek olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Bebekleri tıbbi olarak ikiz olmamasına rağmen aynı anda doğum yapan Luca, “Hamileyken hamile kaldım. Bunun mümkün olabileceğini düşünmemiştim. Bebeklerim arasındaki boyut farkı nedeniyle doktorum bir hafta arayla hamile kaldığımı söyledi. Bu bizim için bir mucize” dedi.

Sosyal medyada süperfettasyon gebeliklere dair farkındalık yaratmak için paylaşım yapan Luca, “Bir haftada iki kez hamile kaldım. Karnım çok büyük olduğun için sırtımın kırılacağını hissediyordum. Benimle aynı durumu yaşayan anne adaylarına ilham olmak istiyorum” diye konuştu.

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