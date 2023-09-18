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Doktorluk hayali için ilk adımı attı! Temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı

18.09.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Servisi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, küçüklük hayali olan doktorluk mesleği için ilk adımını attı. Çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanan Metin’in şimdiki hedefi ise derslerinde başarılı olup çalıştığı servise doktor olarak gelebilmek.

Doktorluk hayali için ilk adımı attı! Temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde temizlik personeli olarak çalışan Melisa Metin, bu yılki YKS’de istediği puanı alınca tercihler arasında çalıştığı kurum olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni de yazdı.

ÇALIŞTIĞI HASTANEDE ŞİMDİ TIP FAKÜLTESİNDE OKUYACAK

Yerleştirmelerin açıklanmasından sonra mutluluğu daha da katlanan Melisa Metin, İnönü Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’nde okula başladı. Çalıştığı hastanede şimdi tıp fakültesinde okuyacak olmanın sevincini yaşayan Metin, okulu bitirdikten sonra ise yine burada doktorluk görevi yapmak istediğini söyledi.

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DOKTORLUK, KÜÇÜLÜK HAYALİYDİ

Doktorluğun küçüklük hayali olduğunu söyleyen Melisa Metin, sınava hazırlık sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen ailesi ve özellikle ağabeyine minnettar olduğunu ifade etti. Temizlik görevlisi olarak çalıştığı endokrin servisindeki tüm hocaların da kendisine bu süreçte destek olduğunu anlatan Metin, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden herkes gibi kendisinin de olumsuz etkilendiğini belirtti. İlk dönem dershaneye gittiğini ancak depremden sonra evde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Metin, yine çalıştığı hastanede gördüğü doktorlardan da ilham ve motive alarak sınava hazırlandığını kaydetti.

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"HASTANE KORİDORLARINDA YÜRÜRKEN HEP DOKTORLAR GİBİ OLMAK İSTİYORDUM"

Turgut Özal Tıp Merkezi’nin iyi bir hastane olduğunu ve ileride mezun olduktan sonra burada çalışmayı istediğini de söyleyen Melisa Metin, “Hayallerim gerçek oldu. Hastane koridorlarında yürürken hep doktorlar gibi olmak istiyordum. Çok şükür Allah izin verirse ben de ileride doktor olacağım” şeklinde konuştu.

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"İYİ BİR DOKTOR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin de Melisa’nın elde ettiği bu başarı hikayesinin ilham alınacak bir hikaye olduğunu söyleyerek, “Burada temizlik personeli olarak çalışırken aynı hastanede tıp fakültesi kazandı. Tabii maddi durumları nedeniyle hem okuyup hem de çalışmaya devam edecek. Melisa’nın bu başarısı ile iyi bir doktor olacağını düşünüyoruz. Kendisini çok seviyoruz, gururlandık” diye konuştu. (İHA)

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