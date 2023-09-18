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İstanbul'da skandal görüntüler! Uzun namlulu silahlarla gelip kanun tanımadılar, kendilerini uyaranlara da pişkin pişkin yanıt verdiler

18.09.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün sabah saatlerinde kameraya yansıyan skandal görüntüler tepki topladı. Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki kişi otomobil ile baraj gölünün kenarına gelip ellerindeki uzun namlulu silahlarla leylekleri vurmaya başladı. Kaçak avcılar, bölgede piknik yaparken kendilerini uyarıp tepki gösteren vatandaşlara da pişkin yanıtlar verdi. Emniyet ekipleri şimdi her yerde o plakayı arıyor!

Sazlıdere Barajı'na gelen yabancı uyruklu kaçak avcılar leylekleri vurdular, bölgede piknik yapan vatandaşlar uyarıp "Ne için vuruyorsunuz?" diye sorunca ise elinde silah olan kişi "Yemek için vuruyoruz" dedi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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PİKNİKÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Sazlıdere Barajı kenarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile baraj gölünün kenarına gelen iki kişi, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla leylekleri vurmaya başladı. O sırada orada piknik yapan vatandaşların tepki göstermesi üzerine kaçak avcılar, silahlarını ve vurdukları leylekleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

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"HAYVANA DEVAMLI SIKIYORLARDI"

Piknik için orada bulunan Yücel Kaya şöyle konuştu:

"Sabah saat sekiz sıralarında baktık ki, silahlı iki kişi gördük. Pusuya yatmış bir yere doğrultuyorlardı silahı. Baktığımızda orada leylek olduğunu gördük. Biz ses yaparak hayvanı kaçırmaya çalıştık ama hayvan kaçamadı. O iki kişi devamlı hayvana sıkıyorlardı, uzun namlulu silahları vardı.

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"YEMEK İÇİN VURUYORUZ"

Yanlarına gittik, 'Ne yapıyorsunuz' dedik, 'Av yapıyoruz' dediler. 'Bu leylek, avlanır mı bu, siz ne yapacaksınız bunu' dedik, 'Yemek için vuruyoruz' dediler. Sonra aldılar hayvanı gittiler. Adamlara bir zarar veremeyiz, sonra haksız duruma düşeriz diye, uyardık. Ondan sonra hayvanı alıp gittiler."

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EMNİYET HER YERDE O PLAKAYI ARIYOR

Hayvansever Gürkan Gazoğlu ise, "Sabah saatlerinde bize bir ihbar geldi. Şamlar Sazlıdere yönünde yabancı uyruklu kişiler, ellerinde silahlarla göçebe olan leylekleri vuruyorlarmış. Bizim arkadaşlarımız bütün kayıtlarını almışlar, biz de hemen buraya geldik. Onun dışında Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri de harekete geçti. Normalde göçebe olan bu hayvanlar, Sazlıdere Barajı'nda sulak olduğu için bu noktada bekliyorlar ve bir süre sonra tekrar daha sıcak bölgelere doğru göç ediyorlar. Bu kişiler maalesef leylekleri yemek için vuruyorlarmış. Çok da vurmuşlar, aracın içinde de leylekler varmış yaralı ve ölü. Maalesef ki yetişemedik buraya ama emniyet güçlerimiz bu aracın plakasıyla İstanbul'da bu kişileri arıyor" dedi.

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Polis, göç yolunda mola veren leylekleri vuran kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.

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O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Yabancı uyruklu kaçak avcıların leylekleri vurduğu anlar ve sonrasında yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, iki kişinin pusuya yatarak ellerindeki silahlarla leylekleri vurmaya çalıştıkları ve bir kişinin vurduğu leyleği elinde tutarak arabasına doğru yürüdüğü, vurulmuş bir leyleğin yerde yattığı görülüyor.

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KENDİLERİNİ UYARANLARA ÇIKIŞTILAR

Görüntülerde ayrıca, kaçak avcıların kendilerini uyaran vatandaşlara, 'Polis misiniz, kimliğinizi gösterin' dedikleri de duyuluyor.

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(DHA)

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Arnavutköy leylek av yasağı sazlıdere barajı

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