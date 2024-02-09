Dokunulmazlığı kalkan Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu, taraflar uzlaşmadı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya'da 2014'te düzenlenen bir mitingde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2014'TEKİ KONUŞMASI 'HAKARET' SAYILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

AVUKATI YAZILI SAVUNMA YAPTI

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

TARAFLAR UZLAŞMADI

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





