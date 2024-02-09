HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dokunulmazlığı kalkan Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu, taraflar uzlaşmadı

Dokunulmazlığı kalkan Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu, taraflar uzlaşmadı

09.02.2024 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkmıştı.

Dokunulmazlığı kalkan Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu, taraflar uzlaşmadı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya'da 2014'te düzenlenen bir mitingde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

thumbs_b_c_bae5ec3071fab58cc8fa0ac367df14e6

2014'TEKİ KONUŞMASI 'HAKARET' SAYILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

thumbs_b_c_9cdf7e70e1eeb9b387624d0e535a00f0

AVUKATI YAZILI SAVUNMA YAPTI

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

TARAFLAR UZLAŞMADI

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

thumbs_b_c_407eb5d3396a89e77d73d48c3bf8590b

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En çok erkeklerde görülüyor! Bu belirtiler varsa doktora başvurunEn çok erkeklerde görülüyor! Bu belirtiler varsa doktora başvurun
'Kayıp çocuk ihbarı' diye paylaşıldı, iddiaya yanıt geldi'Kayıp çocuk ihbarı' diye paylaşıldı, iddiaya yanıt geldi
Çocukluk arkadaşını katletmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktıÇocukluk arkadaşını katletmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP mahkeme Bilal Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı!

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Bomba iddia...

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Bomba iddia...

Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için hapis talebi!

Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için hapis talebi!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 'polise hediye lüks araç' detayı!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 'polise hediye lüks araç' detayı!

Baltayla başını parçalamıştı! 'Sarkıntılık' iddiası...

Baltayla başını parçalamıştı! 'Sarkıntılık' iddiası...

Yol ortasında silahlı saldırı! Önünü kesip kafasına sıktılar

Yol ortasında silahlı saldırı! Önünü kesip kafasına sıktılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.