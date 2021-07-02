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  4. Dolandırıcıların yöntemi "pes" dedirtti! Dublör kullanmışlar

Dolandırıcıların yöntemi "pes" dedirtti! Dublör kullanmışlar

02.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 2 ilde, uzun süre kullanılmayan banka hesaplarını dublör kullanarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira boşaltan şebekeye operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anı kameraya yansıdı.

Dolandırıcıların yöntemi "pes" dedirtti! Dublör kullanmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'da, şüphelilerin uzun süredir işlem görmemiş, bankacılık dilinde 'Uyuyan Hesap' olarak adlandırılan içerisinde yüklü miktarda bakiyesi bulunan hesapları bankaya ait sistemleri kullanarak tespit ettikleri ve müşterilerin Türk lirası ve döviz hesaplarını dublör kullanarak usulsüz bir şekilde çektiklerini, belirledi. Şüphelilerin mağdurların fotoğraflarıyla dublörlerin fotoğraflarını değiştirerek sahte kimlik düzenleyip toplamda 1 milyon 500 bin lira para çaldıklarını tespit etti. Polis, 29 Haziran saat 05.30'da 1'i banka çalışanı, 4 şüpheliye yönelik Ankara'da 1, İstanbul'da 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 cep telefonu, IPAD tablet, 2 harici disk, 2 renkli yazıcı, laminasyon cihazı(kimlik kopyalama cihazı), PVC kaplama materyali, rulo halde izole bant boyutların renkli filigran ve kimlik kesme aparatı ele geçirilirken, adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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