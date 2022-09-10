Dolgun dudak isteyenlerin bir numaralı tercihi en iyi dudak dolgunlaştırıcı ruj çeşitleri

Makyaj büyülü bir şey çünkü kadınlar çeşitli makyaj hileleri ile arzuladığı görünümü yakalamayı başarabilirler. Dudak dolgunlaştırıcı rujlar da makyajın büyülü yanlarından birisi! İğnesiz ve acısız bir şekilde yalnızca birkaç dakika bekleyerek daha dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, dolgunlaştırıcı özelliği olan bir ruju dudağınıza sürmek ve beklemek. İşte, dilediğiniz dolgun dudaklar sizinle! Bu yazımızda dudak dolgunlaştırıcı ruj çeşitlerini inceledik. Gelin, bu ürünlere hep beraber bakalım.

1. İçindeki mentol özü sayesinde dudaklarınızı dolgunlaştırır: L'Oréal Paris Color Riche Plump & Shine Ruj 108 Wild Fig Plump

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L'Oréal Paris Color Riche Plump & Shine Ruj 108 Wild Fig Plump ile daha dolgun dudaklara ulaşmak çok kolay. Ürünün içerisinde bulunan mentol özü sayesinde ruju dudağınıza sürdüğünüz anda dudağınız dolgunlaşmaya başlar. Dokuz renk seçeneği bulunan ruj, size hayalinizdeki dolgun dudakları sunar. %40 değerli yağ kullanılarak üretilen ruj sayesinde dudaklarınız beslenir ve parlar. Ruju, yumuşak yapısı sayesinde dudak kıvrımlarınıza oldukça kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. L'Oréal markalı bu rujun doğada çözünebilir olduğunu da belirtelim! Hem sizi hem doğayı düşünen ruju çok seveceksiniz.

2. Işıltılı ve dolgun görüntü isteyenlerin vazgeçilmezi olacak: Deborah Milano Super Gloss Dolgunlaştırıcı Etkili Şeffaf Parlatıcı

"Hem ışıltılı hem dolgun görünen dudaklar istiyorum." diyorsanız bu parlatıcı tam size göre! Deborah Milano Super Gloss Dolgunlaştırıcı Etkili Şeffaf Parlatıcı ile dudaklarınız ışıl ışıl ve daha dolgun gözükecek. Parlatıcının üstün formülü sayesinde dudaklarınızda yapışkanlık hissi olmadan arzuladığınız ışıltıya ulaşabilirsiniz. E vitamini ve nar yağı sayesinde zengin bir içeriğe sahip olan parlatıcı, dudaklarınızı besler ve dudaklarınıza canlılık kazandırır. Dikkat çekici ve dayanılmaz dudaklar için Deborah Milano Super Gloss Dolgunlaştırıcı Etkili Şeffaf Parlatıcı tercih edebilirsiniz!

3. Organik bir dudak dolgunlaştırıcı: Jane Iredale Just Kissed Lip Plumper-Dudak Dolgunlaştırıcı Ruj

"Dudaklarımı dolgunlaştıracak doğal içerikli bir ürün istiyorum." diyorsanız aradığınız ruju bulduk! Jane Iredale Just Kissed Lip Plumper-Dudak Dolgunlaştırıcı Ruj, dudaklarınızı kusursuz ve dolgun gösteriyor. Üstelik bunu tamamen doğal içeriği sayesinde yapıyor! Ayrıca dudağınızı hem yumuşatan hem dolgun gösteren esansiyel yağlar içeriyor. Rujun zengin içeriğinde bulunan nane yağları ve zencefil özü, dudaklarınızı uyararak daha dolgun görünmelerini sağlıyor. Limon ve mandalina yağları ise dudaklarınızı ölü hücrelerden arındırıyor. Rujun Tokyo, Milan ve NYC isimli üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

4. Kalıcılığına inanamayacaksınız: Maxclinic Dolgunlaştırıcı Soyulabilir Kalıcı Dudak Dövmesi

Maxclinic Dolgunlaştırıcı Soyulabilir Kalıcı Dudak Dövmesi, dudaklarınızda günlerce kalacak bir makyaj malzemesi. Güney Kore'nin kozmetikteki başarısını yansıtan rujun içerisinde arı sütü ve bal özü bulunuyor. Böylece ruj, dudaklarınızda esneklik ve yumuşaklık sağlıyor. Üstelik ruju uygulamak da oldukça kolay. Ruju taşırmadan dudağınıza sürün ve 15 dakika bekleyin. Bu süre içerisinde rujun dolgunlaştırıcı özelliği nedeniyle dudaklarınızda hafif bir yanma yaşayabilirsiniz. Süre dolunca kuruyan ruju dudaklarınızdan soyun. Bu basit adımlardan sonra dolgunlaşmış dudaklarınızın keyfini yaklaşık üç gün boyunca sürebilirsiniz!

5. Cruelty free bir ürün: Makeup Revolution Dudak Dolgunlaştırıcı Ve Parlatıcı

Hayvanlar üzerinde test edilmeyen Makeup Revolution Dudak Dolgunlaştırıcı Ve Parlatıcı, dolgun dudaklar için geliştirilmiş formülü sayesinde istediğiniz görünümü size sunacak! Dudaklarınızda cam etkisi yaratacak kadar pürüzsüz bir görünüm sunan ruj ile yalnızca minik bir karıncalanma hissederek dilediğiniz dolgun dudaklara ulaşabilirsiniz. E vitamini ile geliştirilmiş formülü sayesinde dudaklarınızı nemlendiren, dolgunlaştırma özelliği bulunan ve üstüne bir de cruelty-free, yani hayvanlar üzerinde denenmeden üretilmiş bir ürün olan bu ruju gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Likit formdaki ürüne bayılacağınıza eminiz! Ruju dilerseniz makyaj yapmayı seven arkadaşlarınıza da hediye edebilirsiniz.

6. Serinlik ve ferahlık hissi: Farmasi Dudak Dolgunlaştırıcısı

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Şeffaf olması sayesinde Farmasi Dudak Dolgunlaştırıcısı’nın üzerinde dilediğiniz renkteki ruju sürebilirsiniz. Böylece renk renk rujlarınız, dolgun dudaklarınızla buluşabiliyor. Makyaj tutkunları tarafından çok sevilen ruj, dudaklarınızı dolgunlaştırırken nemlendiriyor. Üstelik bu sırada dudaklarınızda canlı ve ıslak bir görünüm de bırakıyor. Serinlik ve ferahlık hissi de cabası! Kısacası Farmasi, sizlere bir dudak dolgunlaştırıcısında olması gereken her şeyi sunuyor. Dermatolojik olarak test edilen ve hayvanlar üzerinde deney yapmayan ruju gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Böylece dolgun dudakların keyfini sürebilirsiniz!

7. Doğal görünen dudaklar: Axwell Dudak Dolgunlaştırıcı Ve Parlatıcı

İğnesiz ve acısız mükemmel dolgunluk sunan Axwell Dudak Dolgunlaştırıcı Ve Parlatıcı ile yalnızca dakikalar içerisinde arzuladığınız dudaklara kavuşabilirsiniz. Büyük bir özenle hazırlanan ürün, dudaklarınızda yapışkan bir his bırakmaz. Üstelik dudaklarınıza doğal, parlak, bakımlı ve dolgun bir görünüm sunar. Ruj, dudaklarınızı dolgunlaştırırken nemlendirir ve dudaklarınıza sıkı bir görünüm kazandırır. Ürünü kullanarak dudaklarınızın kısa sürede belirginleşmesini sağlayabilirsiniz. Markanın ruju kuru ve temiz dudaklara uygulanmasını önerdiğini de belirtmeden geçmeyelim. Sonrası bolca güzellik ve dolgunluk hissi! Daha ne olsun?