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Donald Trump: 2024 seçimlerini dört gözle bekliyorum

06.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi.

Donald Trump: 2024 seçimlerini dört gözle bekliyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde katıldığı toplantıda konuştu. Greenville’de Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Trump, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden döneminde geriye gittiğini ifade ederek, “Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi.

"2024 SEÇİMLERİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

2020 seçimleri sırasında kötü şeyler yaşandığını belirten Trump, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çok başarılı olacağını öne sürdü. “ABD Senatosu için çok önemli olan Kuzey Carolina seçimlerini kazanacağız” ifadesini kullanan Trump, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi. Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Ted Budd’ı desteklediğini belirten Trump, “Bu son kararım” dedi.

"ÇİN 10 TRİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDESİN"

Covid-19’un kaynağının araştırılması için Biden’ın haber alma örgütlerini görevlendirmesi ile ilgili olarak da konuşan Trump, Wuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı. Trump ABD’nin ve dünyanın Çin’den tazminat alması gerektiğini belirterek, “En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar” dedi. ABD’nin bugün ulaştığı aşılama başarısının da kendi hükümetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Çin Donald Trump Joe Biden

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