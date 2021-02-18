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Donald Trump'a bir şok daha: Google Play Store'dan kaldırıldı!

18.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Donald Trump'a bir şok daha: Google Play Store'dan kaldırıldı!

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Android uygulaması, Google Play Store'dan kaldırıldı. Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde ve Joe Biden'a kaybettiği 2020 seçimlerinde kullandığı Android uygulamasının Google tarafından kaldırıldığı ise yapılan açıklamayla doğrulandı.

ABD, tarihinin belki de en sansasyonel dönemini Donald Trump başkanlığında geçirdi. Trump'ın başkanlığının son demlerinde yaşanan ABD kongre baskını ise hala hafızalarda. Hatta bu olay, teknoloji şirketlerini de harekete geçirmişti hatırlarsanız. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi sosyal medya platformları bu olay sonrası Donald Trump'a çeşitli engellemeler uyguladı. Donald Trump'ın ''Official Trump 2020 App'' olarak isimlendirilen Android uygulaması ise bu engellemelere dahil değildi. Ta ki bugüne kadar.

DONALD TRUMP'IN UYGULAMASI DÜZGÜN ÇALIŞMADI

Android Police'ın haberine göre Donald Trump'ın Android uygulaması ''Official Trump 2020 App'', Google Play Store'dan kaldırıldı. Google, uygulamanın kısa süre önce uygulamanın işlevselliğinin bozulduğunu, bu sorunları çözmelerini sağlamak için geliştiriciyle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak iletişim olumsuz kurma girişimi olumsuz sonuçlanınca düzgün çalışmayan uygulamanın Google Play Store'dan kaldırıldığını ifade etti. Uygulamanın işlevselliğinin bozulmasının arkasındaki neden ise bilinmiyor.

Official Trump 2020 App

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2016 VE 2020 SEÇİMLERİ BU UYGULAMA İLE GEÇTİ

Donald Trump söz konusu uygulamayı ise seçim propagandası için kullanıyordu. Trump, kendisini ABD Başkanı yapan 2016 seçimlerinde bu uygulamayı güncel tutuyordu ve seçmenine çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıyordu. 2020 yılında ise uygulama 2020 seçimleri için güncellendi ve bilgilendirmeler aynen devam etti. Fakat Donald Trump'ın başkanlıktan ayrılmasıyla birlikte anlaşılan o ki uygulamanın da sonu geldi.

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