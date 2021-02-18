Donald Trump'a bir şok daha: Google Play Store'dan kaldırıldı!

ABD, tarihinin belki de en sansasyonel dönemini Donald Trump başkanlığında geçirdi. Trump'ın başkanlığının son demlerinde yaşanan ABD kongre baskını ise hala hafızalarda. Hatta bu olay, teknoloji şirketlerini de harekete geçirmişti hatırlarsanız. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi sosyal medya platformları bu olay sonrası Donald Trump'a çeşitli engellemeler uyguladı. Donald Trump'ın ''Official Trump 2020 App'' olarak isimlendirilen Android uygulaması ise bu engellemelere dahil değildi. Ta ki bugüne kadar.

DONALD TRUMP'IN UYGULAMASI DÜZGÜN ÇALIŞMADI

Android Police'ın haberine göre Donald Trump'ın Android uygulaması ''Official Trump 2020 App'', Google Play Store'dan kaldırıldı. Google, uygulamanın kısa süre önce uygulamanın işlevselliğinin bozulduğunu, bu sorunları çözmelerini sağlamak için geliştiriciyle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak iletişim olumsuz kurma girişimi olumsuz sonuçlanınca düzgün çalışmayan uygulamanın Google Play Store'dan kaldırıldığını ifade etti. Uygulamanın işlevselliğinin bozulmasının arkasındaki neden ise bilinmiyor.