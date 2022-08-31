Donald Trump'ın Twitter'ı Google engeline takıldı: Truth Social'a geçit yok!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından yasaklanmasının ardından kendi sosyal medyasını kurmaya karar vermişti. Böylece Truth Social isimli platform doğmuştu. Trump, görüşlerini Truth Social'dan paylaşmaya başladı. Uygulaması Apple kullanıcılarıyla şubat ayında buluşan platform Google tarafında ise bir engele takıldı.

TRUTH SOCİAL GOOGLE PLAY'DEN YASAKLANDI

BBC'nin haberine göre, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social Google'ın Android uygulama mağazası Google Play'den yasaklandı. Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes tarafından daha önce "tekel" olarak adlandırılan Google, platformun fiziksel tehditler ve şiddete teşvik gibi içerikleri yasaklayan politikalarını ihlal ettiğini iddia etti.

Bu durum en çok Trump'ın paylaşımlarını takip etmek isteyen Android kullanıcıların işini zorlaştıracak.

Geçen hafta Truth Social'ın CEO'su, uygulamanın kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin kararın "Google Play Store'a bağlı" olduğunu kaydetti. Fakat Google aynı fikirde değil. Yazılım devi, kurallarına uymanın Truth Social'a bağlı olduğu iddiasında.

GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir Google sözcüsü BBC'ye verdiği demeçte, "19 Ağustos'ta Truth Social'a standart politikaların çeşitli ihlallerini bildirdik. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmak, herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması için hizmet şartlarımızın bir koşuludur" ifadelerini kullandı.

Google, sorunların nasıl çözüleceği konusunda Truth Social'a tavsiye sunduğunu söylese de habere göre Truth Social, yorum talebine yanıt vermedi.

