HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Donald Trump'ın Twitter'ı Google engeline takıldı: Truth Social'a geçit yok!

Donald Trump'ın Twitter'ı Google engeline takıldı: Truth Social'a geçit yok!

31.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump'ın Twitter benzeri sosyal medya platformu Truth Social, Google'ın engeline takılarak Android mağazası Google Play'den yasaklandı. Google, platformun politikalarını ihlal ettiği iddiasında bulundu. Bu durum, Android telefonları olan kullanıcıların uygulamayı indirmesini zorlaştıracak.

Donald Trump'ın Twitter'ı Google engeline takıldı: Truth Social'a geçit yok!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından yasaklanmasının ardından kendi sosyal medyasını kurmaya karar vermişti. Böylece Truth Social isimli platform doğmuştu. Trump, görüşlerini Truth Social'dan paylaşmaya başladı. Uygulaması Apple kullanıcılarıyla şubat ayında buluşan platform Google tarafında ise bir engele takıldı.

TRUTH SOCİAL GOOGLE PLAY'DEN YASAKLANDI

BBC'nin haberine göre, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social Google'ın Android uygulama mağazası Google Play'den yasaklandı. Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes tarafından daha önce "tekel" olarak adlandırılan Google, platformun fiziksel tehditler ve şiddete teşvik gibi içerikleri yasaklayan politikalarını ihlal ettiğini iddia etti.

2022-08-10T124231Z_1350451006_RC2OTV9FF0P1_RTRMADP_3_USA-TRUMP

Donald Trump'tan ABD'yi karıştıracak ima! "Tekrar yapmamız gerekebilir"Donald Trump'tan ABD'yi karıştıracak ima! "Tekrar yapmamız gerekebilir"

Bu durum en çok Trump'ın paylaşımlarını takip etmek isteyen Android kullanıcıların işini zorlaştıracak.

2022-08-30T140600Z_124976550_RC2HOS9WXZVW_RTRMADP_3_GOOGLE-TRUTH-SOCIAL

Geçen hafta Truth Social'ın CEO'su, uygulamanın kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin kararın "Google Play Store'a bağlı" olduğunu kaydetti. Fakat Google aynı fikirde değil. Yazılım devi, kurallarına uymanın Truth Social'a bağlı olduğu iddiasında.

GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir Google sözcüsü BBC'ye verdiği demeçte, "19 Ağustos'ta Truth Social'a standart politikaların çeşitli ihlallerini bildirdik. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmak, herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması için hizmet şartlarımızın bir koşuludur" ifadelerini kullandı.

Google, sorunların nasıl çözüleceği konusunda Truth Social'a tavsiye sunduğunu söylese de habere göre Truth Social, yorum talebine yanıt vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizlilik denince akla gelen ilk isimdi! Flaş ayrılıkGizlilik denince akla gelen ilk isimdi! Flaş ayrılık
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa ettiKorkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek uyarı! "Sakın sakın sakın yapmayın"Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek uyarı! "Sakın sakın sakın yapmayın"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Google Donald Trump Google Play uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

Şoförünün eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Şoförünün eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.