Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '

Çavuşoğlu, Gül, Albayrak ve Soylu ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda 7 kriter olduğunu, şu an 6 kritere düştüğünü açıkladı. Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar; "Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. İşbirliği iki tarafında yararına olmuştur. Gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz. AB kurumları ve komiserlerle çalışmayı sürdürüyoruz. 6 kriter kaldı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz.Sadece parlamanter meclis değilm insan hakları dahil yakın ilişkilerimiz var. Vize serbestisi gibi hakları almak istiyoruz. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi konularda daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz. AB'den terörle mücadelede daha fazla destek vermesini istiyoruz. İşbirliği bekliyoruz. Çalışmalarımızı ilgili kurumlarla sürdüreceğiz. AB yüksek diyalog toplantılarımız var. Bu toplantıları ilgili bakan ve komiserlerle hayata geçireceğiz.

Evrensel normları esas almaya devam edeceğiz. AB'ye üye olalım olmayalım reform AK Parti hükümetinin önceliği olmuştur. Yeni hükümet sisteminde de reformlar öncelik olmuştur." Adalet Bakanı Abdülhhamit Gül'ün konuşmasından satır başları; "Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetinin reformcu kimliği malumdur. Son zamanlarda yapılacak 100 günlük eylem planımıza bakılınca da AB ile uyum süreci ile ilgili önemli kararlar alındı. Adalet Bakanlığı olarak AB ve AİHM nezdinde her türlü projelerle, işbirliği ve diyaloglarla çok önemli işbirliğimiz olduğpu ortadadır. Daha güçlü demokrasi daha güçlü özgürlük demektir. Yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı dönem olacaktır önümüzdeki dönem. Bu hafta pilot uygulamalara başlayacağız. Yargı reformu strateji belgemizi Kasım ayında yenilemeyi kararlaştırdık. AB ile diyalogları sürdürerek bu ortak çalışmaları sürdüreceğiz. Daha fazla özgürlük ve insan haklarını oluşturacak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Eylem planını güncelleyeceğiz. OHAL komisyonunun yaptığı işlemler biim çok önem verdiğimiz konu. Bunu da AB ile birlikte yapıyoruz. Bu sürede AB ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz.Daha fazla özgürlük daha fazla insan hakları çalışması yapacağız. Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde hükümetimizin ortaya koyduğu revizeler gerçekleştirilecek, bunu ev ödevi haline getirdik."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "Hem vize serbestisi olsun hem AB üyeliği konusu olsun, verimli bir toplantı oldu. Bundan sonraki saüreçte bu toplantıların ehemmiyetini çok farklı değerlendirmemiz gerekilen bir süreç. ABD'nin yaptırımları sonrası ülkemiz ekonomik anlamda çok fazla saldırıya uğrayan bir konumda yer aldı. Fransa, Almanya gibi ülkelerin siyasi desteğini aldık. Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak, birçok kesimin mutabık kaldığını gördük. Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık. Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu." Finans çevreleri ile yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile açıklanamayacak siyasi bir şey olduğunu gördük. Bankalarımızla birlikte reel adımlar atmaya başladık. Bu vesile ile bugün açıklanan ithalat ve ihracat rakamları oldukça pozitif değerler ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığından yüzde 33 gerileme görüyoruz. Bu önemli. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı. Cari açığın düşmesinin yanında finansal iyileşme açısından bazı gelişmeler de oluyor ve olacak. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı.Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık. Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu.

Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açığı azaltma en önemli hedeflerimizden biridir. Kamuda başlattığımız tasarrufta iyileşme görüyoruz, göreceğiz." "Enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alarak uygulayacapımız politikalar, güçlü mali politikalarla, MB ve paydaşlarımızla birlikte enflasyonla mücadele açısından çok güçlü bir yıl olacak. Türkiye finansal sistemi güçlü meydan okumalara karşı finansal gücünü çok güçlü mimari inşa etme durumunda. Bu noktada da kurumlarımız daha etkili yer alacak. Yerli ve yabancı yatırımcı kaynak çeşitliliği noktasında farklı bir noktaya taşıyacağız." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları; Sınırla mücadele konusunda çok önemlşi adımlar atmaktadır. Hem uyuşturucuyla mücadelesine hem sınır güçleriyle mücadelesine Türkiye iradeli adımlar atmaktadır. Ne Türkiye eski Türkiye'dir ne AB eski AB'dir. AVrupa Birliği konusundaki adımlarımız aynı şekilde atılmaktadır. Biz de diğer bakanlıklarımız gibi, bu konuda reform iradesine sımsıkı sarılan anlayışı kendi çerçevemizde devam ettireceğiz.