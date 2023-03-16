Dövmek için toplanmışlardı... Pompalıyla aralarına daldı, ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır, 7 yaralı

Dehşete düşüren olay 14 Mart akşamı Barbaros Mahallesi 5301/1 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı spor salonuna giden G.H.İ. (26) ile O.B., olaydan bir gün önce spor salonunda üst kıyafetinin olmaması sebebiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ertesi gün de sürmesi üzerine G.H.İ. ve arkadaşları O.K. (23) ve S.S. (21), O.B.’nin yaşadığı sokağa geldi. M.B.’nin arkadaşları da durumu öğrenerek sokak ortasında şahısları beklemeye geldi. Karşı grubu dövmek amacıyla bekleyen grup ise üzerlerine açılan ateşle neye uğradığını şaşırdı.

1’İ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

G.H.İ.’nin arkadaşı olduğu öğrenilen S.S., kalabalığın üzerine doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfek seslerini duyan kalabalık grup bir anda kaçmaya başlarken meydana gelen olayda vücuduna saçmalar isabet eden A.T. (20), M.B. (20), Ü.K. (22), M.Ş. (20), E.B. (22), K.M.M. (19) ve C.P. (20) yaralandı. Tüfek seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler G.H.İ., O.K. ve olayı gerçekleştiren S.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KORKUNÇ OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen olay sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, karşı tarafı dövmek için bekleyen gruba doğru elinde tüfekle bir kişinin koştuğu, ateş açılma anı ve kalabalık grubun kaçtığı anlar yer aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerince emniyete götürülen şüphelilerden S.S.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, tüfeği ateşleyenin kendisi olduğunu fakat tüfeği hatırlamadığı bir yere attığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. tutuklanırken, G.H.İ. ve O.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

