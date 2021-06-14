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  4. DSÖ açıkladı: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte

DSÖ açıkladı: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte

14.06.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının art arda 7 hafta boyunca düştüğünü, bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu bildirdi.

DSÖ açıkladı: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte

Genel Direktör Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022'de Almanya'da yapılacak G7 zirvesine kadar, hedeflerinin dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması olduğunu belirterek, "Bunu başarmak için 11 milyar doza ihtiyacımız var." dedi.

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EN UZUN DÜŞÜŞ SERİSİ

Kovid-19 salgınındaki güncel durumu değerlendiren Ghebreyesus, örgüte bildirilen vakalarının üst üste 7 haftadır düştüğünü, bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Haftalık vaka sayıları şubat ayından bu yana en düşük seviyede olsa da ölümler o kadar hızlı düşmüyor. Geçen hafta bildirilen ölüm sayısı bir önceki haftaya benzerdi. Her gün 10 binden fazla kişi ölüyor. Sadece bu basın toplantısı devam ederken 420'den fazla kişi ölecek." ifadelerini kullandı.

Küresel vaka sayılarındaki düşüşün pek çok ülkede vaka ve ölümlerdeki endişe edici artışı "maskelediğini" ifade eden Ghebreyesus, "Özellikle Afrika'daki keskin artış endişe verici durumda. Çünkü, burası aşı, test ve oksijene az erişimi olan bir bölge." diye konuştu. (AA)

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