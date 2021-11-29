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DSÖ'den yeni Omicron açıklaması: Ağır etkileri görülebilir

29.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "çok yüksek" risk teşkil eden Omicron varyantının küresel ölçekte yayılma potansiyelinin fazla olduğunu ve bazı bölgelerde COVID-19 vaka artışlarının ağır etkilerinin görülebileceğini açıkladı.

DSÖ'den yeni Omicron açıklaması: Ağır etkileri görülebilir

WHO teknik değerlendirmesinde 194 ülkeye, yüksek riskli gruplar için aşılamayı hızlandırma ve gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için varyantın yayılmasını "kontrol altına alma planlarının mevcut olması" çağrısında bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

WHO, "Omicron varyantının daha önce görülmemiş sayıda spike proteini var ve bunların bazıları salgının gidişatına yapabilecekleri muhtemel etki nedeniyle endişe verici. Dünya genelinde Omicron'dan kaynaklanan riskin çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

WHO, Omicron varyantının, aşıların ve hastalığı geçirmenin sağladığı korumayı aşma potansiyelini daha iyi anlamak için daha fazla araştırma gerektiğini ekleyerek "Gelecek haftalarda daha fazla veri elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

WHO, "COVID-19 vakalarının aşılanmış kişilerde de görülmesi bekleniyor ancak daha az ve tahmin edilebilir bir seviyede olacak" diye belirtti.

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YASAKLAMALAR

Dünya genelinde birçok ülke koronavirüsün yeni Omicron varyantının yayılmasını kontrol altına almakta zorlanırken, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya bütün dünyadan yabancı ziyaretçi girişini yasakladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın bugünden itibaren tüm yabancılara sınırlarını kapatacağını söyledi.

Önceki varyantlardan daha bulaşıcı olan Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra, Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve Güney Afrika'da görüldü.

Avustralya sınırlarını kalifiye göçmenlere yeniden açma planlarını gözden geçireceğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya'nın 1 Aralık'tan itibaren kalifiye göçmenlere ve öğrencilere sınırlarını yeniden açma planlarını gözden geçireceğini ve yabancı ziyaretçiler için iki haftalık otel karantinasını yeniden devreye almak için "biraz erken" olduğunu söyledi.

Morrison sınır kısıtlamalarınının Çarşamba gününden itibaren gevşetilmesini değerlendirmek için günün ilerleyen saatlerinde ulusal güvenlik panelinin toplanacağını ve eyalet ve bölge liderlerinin bir araya geleceğini açıkladı.

Morrison, Omicron'un ciddiyeti, bulaşıcılığı ve aşı direncinin belirlenmemiş olması nedeniyle sakin olma çağrısında bulundu.

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DSÖ: GÜNLER İLA BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR

Yeni varyantı "endişe verici bir varyant" olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) varyantın ciddiyet düzeyinin anlaşılmasının "günler ila birkaç hafta" sürebileceğini açıkladı.

Farklı bir varyanttan şüphelenen ilk kişilerden biri olan Güney Afrikalı bir doktor, Omicron'un semptomlarının şimdilik hafif olduğunu ve evde tedavi edilebileceğini söyledi.

SEYAHAT KISITLAMALARI

Endonezya'dan Suudi Arabistan'a kadar birçok ülke, Güney Afrika'dan gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Singapur Sağlık Bakanlığı, yeni varyantın görüldüğü ülkelerle "bağlantı noktaları/ulaşım ağları" olduğu gerekçesiyle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerindeki aşılı kişilerin Singapur'a seyahat etmeye başlamasını ertelediğini açıkladı.

İngiltere, bugün G7 sağlık bakanlarını acil toplantıya çağıracağını açıkladı.

İsrail, ülkeye yabancıların girişini yasaklayacağını ve telefon ile vakaları izleme yönteminin yeniden devreye alacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'in bugün varyant ve ABD'nin tepkisi/alacağı olası önlemler hakkında bilgi vereceği belirtildi.

ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Anthony Fauci, Biden'a Omicron'un bulaşıcılığı ve diğer özellikleri hakkında kesin bilgi almanın yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi.

THERMO FISHER: TEST İLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

ABD Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış tek COVID-19 testinin üreticisi olan Thermo Fisher TMO.N, koronavirüs test kitlerinin yeni Omicron varyantının tespitinde de doğru sonuç verdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçtiğimiz hafta Omicron varyantını SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak tanımlamış ve diğer varyantlardan daha çabuk yayıldığını belirtmişti.

Thermo Fisher şirketi yaptığı açıklamada, TaqPath adlı koronavirüs testlerinin hedef hücreler mutasyondan etkilenmiş olsa bile doğru sonuçlar verdiğini belirtti.

Thermo Fisher CEO'su Mark Stevenson, "Bu test yalnızca COVID-19 için değil...Omicron varyantının tespitinde de kullanılabilir" dedi.

Stevenson, vakanın Omicron varyantından ya da Alpha gibi benzer semptomlar gösteren başka bir varyanttan kaynaklanıp kaynaklanmadığının doğrulanabilmesi için test numunelerinin yine de bir laboratuvara gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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