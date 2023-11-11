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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil

11.11.2023 01:18 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonom Ghebreyesus, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimsenin güvende olmadığını ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil

Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Kentteki durumun vahametine dikkati çeken Ghebreyesus, "Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil." ifadelerini kullandı.

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"YIKIM DAYANILMAZ"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkımın dayanılmaz hale geldiğini ve bunun durdurulması gerektiğini kaydetmişti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain de X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze'de Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki durumun vahim olduğunu belirmişti.

Elektrik enerjisi için kullanılan yakıtın azaldığı Kudüs Hastanesi'nin, saldırılara da maruz kaldığının altını çizen Chapagain, hastanedeki ameliyathanenin kapatılmak zorunda kaldığını kaydetmişti.

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İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

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İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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