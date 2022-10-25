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Dudak uçuklatan servetiyle gündemde! Rishi Sunak ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı... O iki ismin adını da geçirdi

25.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir süredir devam eden siyasi krizde düğüm, Rishi Sunak’ın yeni başbakan seçilmesiyle çözülmüş gibi görünüyor. Liz Truss’ın istifasının ardından merakla beklenen gelişme yaşanmış ve Rishi Sunak, İngiltere’nin yeni başbakanı olmuştu. Kral Charles’tan da yetkisini alan Sunak, ilk ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Sunak konuşmasında Boris Johnson ve Liz Truss'ın adını da geçirdi. İşte detaylar...

Hint asıllı olmasıyla ülke tarihine geçen ve servetiyle dudak uçuklatan Rishi Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini devralmasının ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde ülkenin yeni Başbakanı olarak ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

"HATALARI DÜZELTMEK İÇİN SEÇİLDİM"

İngiltere'nin şu anda derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu, Kovid-19 salgını bilançosunun hala devam ettiğini söyleyen Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşının, dünya çapında enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırdığını kaydetti.

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Sunak, teşekkürlerini sunduğu selefi Liz Truss'ın ekonomide büyümeyi hedeflediğini ve bunun asil bir amaç olduğunu belirtti ancak kötü niyetli olmayan bazı hataların yapıldığının da altını çizdi.

Bu hataları düzeltmek için partisinin yeni lideri ve ülkenin de yeni Başbakanı seçildiğini vurgulayan Sunak, şöyle devam etti:

"Ekonomik istikrarı ve güveni bu hükümetin gündeminin merkezine koyacağım. Bu, alınması zor kararlar anlamına gelecektir. Ancak beni (Maliye Bakanı olarak görev yaptığı) Kovid-19 sırasında insanları ve işletmeleri daha fazla planlarla korumak için elimden gelen her şeyi yaparken gördünüz."

"ÜLKEYİ SÖZLE DEĞİL, EYLEMLE BİRLEŞTİRECEĞİM"

Sunak, "Ülkeyi sözle değil, eylemle birleştireceğim. Bunu yapmak için gece gündüz çalışacağım." dedi.

Rishi Sunak ayrıca eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a inanılmaz başarıları için her zaman minnettar olacağını dile getirdi.

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SAĞLIK SİSTEMİ, EKONOMİ, SINIR GÜVENLİĞİ HÜKÜMETİN ÖNCELİKLİ KONULARI ARASINDA

Sunak, gündemindeki öncelikli konuların, ulusal sağlık sistemi, eğitim, sokakların güvenliği, sınır kontrolü, çevre ve silahlı kuvvetlerin desteklemesi olduğunu belirtti.

Başbakan Sunak ayrıca işletmelerin yatırım yaptığı, istihdam yarattığı Brexit fırsatlarını kucaklayan bir ekonomi inşa etmenin de öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek "Söyleyebileceğim tek şey yılgın olmadığımdır." diye konuştu.

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RISHI SUNAK, MUHAFAZAKAR PARTİNİN LİDERİ VE ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet, 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indiriminin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

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Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda, İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

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İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.

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Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, rakibi Penny Mordount'un kendisini desteklediğini belirterek dün liderlik yarışından çekilmesiyle tek aday olarak doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı olmuştu. (AA)

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