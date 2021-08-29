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Düğün dönüşü feci kaza: 7 yaralı

29.08.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü feci kaza: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Celal Parlak idaresindeki otomobil ile bir yakınlarının düğün töreninden dönen Seval Aydınlık idaresindeki otomobil, Besni’ye bağlı Sugözü köyü yakınlarında çarpıştı.

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7 YARALI

Meydana gelen kazada sürücülerden Celal Parlak ile Seval Aydınlık ve araçlarda bulunan Orhan Aydınlık, Zeynep Ayza Aydınlık ve ismi henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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