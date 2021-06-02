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Düğün salonları açık mı? Düğün salonları açıldı mı?

02.06.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan normalleşme kararları sona erdi. Bunun ardından ise 31 Mayıs pazartesi günü yapılan kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Alınan yeni kararların detayları ise İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile duyuruldu. Evlenmek isteyen çiftlerin merakla beklediği düğün salonlarının açılması kararı alındı mı? Düğün salonları açıldı mı? detaylar haberimizde…

Düğün salonları açık mı? Düğün salonları açıldı mı?

Kabine toplantısının ardından yeni kararlar ile ilgili detayların açıklandığı genelgede, düğün salonları ve nikahlar hakkında da düzenlemelere gidildi. Alınan kararlara göre, açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri yapılabilecek. Bu kararın ardından ise dün birçok kişi, nikah tarihi almak için evlendirme dairelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DÜĞÜN SALONLARI AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı.

"Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."

düğün korona2

İçişleri Bakanlığı genelgesinde;

Açık alanlarda;

  • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,
  • Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
  • Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

düğün korona

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

  • Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
  • Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü̈ son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

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Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.” İfadeleri yer aldı.

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İçişleri Bakanlığı Kabine Toplantısı

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