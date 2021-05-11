Tam kapanma sürecinden sonrası için yeni bir yasak çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi. Ancak vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle, birçok uzmandan tam kapanmadan sonra kademeli şekilde bir normalleşme süreci yaşanabileceği ifade ediliyor. Hayatlarını birleştirerek bir yuva kurmaya hazırlanan çiftler ise düğün salonlarının açılacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları açılacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kısmı kapanma önlemleri çerçevesinde alınan önlemlerden biri de düğünlere yönelikti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün ve nikah gibi faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti.

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, “Yoğun aşılamayla Haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” diyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelendi.



