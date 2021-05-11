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Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları açılacak mı?

11.05.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan tarihinde başlayan “tam kapanma” süreci 17 Mayıs sabah saat 05:00’de son bulacak. 17 Mayıs tarihinden sonra ise alınacak yeni kararların ne olacağı merak ediliyor. Tam kapanma sürecinin son günlerine yaklaşırken, evlilik hazırlığı yapan çiftler ise düğün salonlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. Son zamanlarda açıklanan tablolarda vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Evlenmek isteyen çiftler ise düğün salonlarının açılacağı tarihi bekliyor.

Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları açılacak mı?

Tam kapanma sürecinden sonrası için yeni bir yasak çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi. Ancak vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle, birçok uzmandan tam kapanmadan sonra kademeli şekilde bir normalleşme süreci yaşanabileceği ifade ediliyor. Hayatlarını birleştirerek bir yuva kurmaya hazırlanan çiftler ise düğün salonlarının açılacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları açılacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kısmı kapanma önlemleri çerçevesinde alınan önlemlerden biri de düğünlere yönelikti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün ve nikah gibi faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti.

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, “Yoğun aşılamayla Haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” diyor.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı tam kapanma

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