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Düğün salonuna atla geldi! Görenler film çekiliyor sandı

22.06.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Çan ilçesinde dünya evine giren Barış ve Beyza Engin çifti düğün salonuna girerken herkesi şaşkına çevirdi. çift, düğün salonuna atla geldi. Hayallerindeki düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren damat Engin, "Hep 'böyle bir düğünüm olsun' diye hayal ettim" şeklinde konuştu.

Düğün salonuna atla geldi! Görenler film çekiliyor sandı

Çan İlçesinde Geleneksel Türk Okçuluğu Başkanı ve eğitmenliğini yapan Barış ve Beyza Engin çifti ilçede unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatarak düğün salonuna kemankeşler eşliğinde ve at sırtında mahalleleri dolaşarak geldi.

"HEP 'BÖYLE BİR DÜĞÜNÜM OLSUN' DİYE HAYAL ETTİM"

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Hayallerindeki düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren damat Engin, "Hep 'böyle bir düğünüm olsun' diye hayal ettim. Düğün toyumuza atlarla geldik. Atların Türk dünyasında çok büyük yeri vardır, özellikle sultanlar siyasi anlaşmalarında ve düğün toylarına atlar ile birlikte gelirlermiş. Bu törenlerde çeşitli ağıtlar veya sözler söylenirmiş. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı devletinde kalan kaynaklarda bunların örneklerini görüyoruz. Bizlerde düğün toyumuzda bu geleneği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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At üzerinde gelinin ve damadın dolaştığını gören Çanlılar ilk önce film çekimi yapıldığını zannedip cep telefonları ile fotoğraf ve görüntü çekerek nostaljik anları ölümsüzleştirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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