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  4. Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu

Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu

05.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'deki bir düğünde yaşanan korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı. Düğünde zurnacı Emre Tıptaş (41), eğlencenin tam ortasında silahla vuruldu.

Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan kanlı olay kameralara yansıdı. Sokaktaki düğünde vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde oyun havası ile eğlenirken Erol Coşkun (40) adlı kişi oynayanların arasına girdi. Havaya ateş açmak isteyen Coşkun, zurnacı Emre Tıptaş'ın (41) kalbinden vurularak ölmesine neden oldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı. Alanda alkol alan Erol Coşkun da elinde tabanca ile havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi.

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Erol Coşkun kolunu havaya kaldırırken elindeki tabanca ateş aldı, mermi 4 çocuk babası zurnacı Emre Tıptaş’ın kalbine isabet etti. Tıptaş'ın yanındaki davulcu arkadaşının yüzüne de barut geldi. Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.

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Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.

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GÖĞSÜNÜ TUTUP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ

Emre Tıptaş’ın vurulma anı bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emre Tıptaş’ın göğsünü tutarak alandan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, oynayanların arasına giren bir kişinin de havaya ateş etmeye devam ettiği yer aldı. (DHA)

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