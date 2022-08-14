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Düğünde eşini uzaklaştırıp öldürmüştü! Şok detay ortaya çıktı: Aynı yıl 2 kez...

14.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, Şenay Ayvaoğlu (37) boşanma aşamasında eşi Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından konuşma bahanesiyle çağrıldığı düğünde başına ateş edilerek öldürülmüştü. Jandarma ekipleri eşini öldürdükten sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu'nu yakalamak için çalışma başlatırken Şenay Ayvaoğlu'nun yakınlarının ise cenazeyi almak için morga geldiklerinde büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Öte yandan olayla ilgili dikkat çeken yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Düğünde eşini uzaklaştırıp öldürmüştü! Şok detay ortaya çıktı: Aynı yıl 2 kez...

Kadın cinayetlerinin bir yenisi olan olayda boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu'nun konuşma bahanesiyle çağırdığı düğünde öldürdüğü Şenay Ayvaoğlu'nun şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yılda 2 kez eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

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ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI, EŞİ REDDETTİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dağbeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu araca bindirmeye çalıştı ancak kadın reddetti.

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VURUP KAÇTI

Serkan Ayvaoğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp eşinin başına ateş edip, aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti uzaklaştırma kararı
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