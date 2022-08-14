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Düğünde havai fişek paniği! Davetlilerin üzerinde patladı, herkes etrafa kaçıştı

14.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de bir sokak düğününde havai fişek paniği yaşandı. Zemine hatalı bir şekilde yerleştirilip havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Düğüne gelen davetliler, panik içinde etrafa kaçıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Düğünde havai fişek paniği! Davetlilerin üzerinde patladı, herkes etrafa kaçıştı

Niğde'de havai fişekler, bir düğüne gelenlerin üzerinde patladı. Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde yaşanan olayda, zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı.

DÜĞÜNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİLER

Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde havai fişek düğün
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