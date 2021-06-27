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Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu

27.06.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre olay Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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