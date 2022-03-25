KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

25.03.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıklığın yolu her zaman en gösterişli kıyafetlerden geçmez. Bazen kıyafetleri, bulunduğunuz şartlara uyum sağlayarak kombinlemeniz sizi ortamdaki en trend kişi yapabilir. Şıklık yarışının en çok yapıldığı yerlerin başında ise hiç şüphesiz düğünler var! Herkes en güzel elbiselerini giyer, en gösterişli takılarını takar. "Peki, ya düğünlerde elbise giymekten sıkılanlar? Yok mu onlar için şıkır şıkır tavsiyeler?" diyorsanız listelediğimiz birbirinden güzel "elbise olmayan" önerilere göz atabilirsin

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Bir düğüne davet edildiğimizde kendimizi ne giyeceğimizi düşünürken buluruz. Böyle zamanlarda da ilk tercihimiz genellikle elbiselerden yana olur ama içten içe hepimiz biliyoruz ki şık olmanın tek yolu elbise giymek değil! Birbirinden güzel bluzlar, rengârenk takımlar, sizi diğerlerinden ayıracak ceketler, etekler... Sizi şıklığa taşıyacak başka seçenekler de var! Siz de düğüne giderken rahatlığı ve şıklığı aynı anda deneyimlemek istiyorsanız ama aklınız ne giyebileceğiniz konusunda karışıksa sizin için derlediğimiz birbirinden güzel önerileri inceleyebilirsiniz.

1. Tek omuzlu bluzlarla çok şık görüneceksiniz

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tek omuzlu birbirinden güzel bluzları, ister eteklerle ister pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Her iki durumda da çok şık görüneceğinizi garanti ediyoruz! Tek omuzlu kıyafetlerin eski zamanların modası olduğunu düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Düğünlerde daha klasik etek ve pantolonlarla giyebileceğiniz bu parçayı, gündelik yaşantınızda kot pantolonla tamamladığınızda gözler yine sizin üzerinizde olacak. Modkofoni Tek Omuzlu Bluz'un kumaşının kaliteli dokusu sizi mükemmel bir hisle saracak. Üstelik bluzun rahatlığına hayran kalacaksınız. Tek omuzlu kıyafetler giymek istediğinizde toplu saçlar ve büyük küpeleri tercih etmek de sizi daha havalı gösterecek!

Ürünü İncele

2. Rengarenk takımları çok seveceksiniz

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Pastel renkli Eka Oversize Blazer Ceket Pantolon Takımı ile özel günlerde hem çok şık görüneceksiniz hem rahatlığın keyfini süreceksiniz. Zümrüt yeşilinden hakiye, maviden kiremite, 10 farklı renk seçeneği bulunan takımı giydiğinizde kendinizi moda haftasında boy gösteriyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Son dönemlerin trend parçaları takımlar, düğünlerde sizi diğerlerinden kesinlikle ayıracak! Takımı sadece düğünlerde değil; iş yerinizde, gündelik hayatınızda ve romantik akşam yemeklerinde de giyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey takılarınızı, saç ve makyajınızı ortama göre ayarlamak. Şık görünmek işte bu kadar kolay!

Ürünü İncele

3. Son dönemlerin modası: pelerin blazer ceketler

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Bir pelerin ceket ve bu ceketi tamamlayacak kumaş bir pantolon! Bu ikilinin sizi ne kadar şık ve modern göstereceğine inanamayacaksınız. Ceketlerin efendisi blazer modellere güncelleme geldi ve bu şık ceketler pelerin şekline büründü! Henüz pelerin ceketleri denemediyseniz bizden size bir tavsiye: Hemen Setre Atlantis Kruvaze Pelerin Ceket'le tanışın çünkü ona ilk bakışta aşık olacaksınız! Modelin beş farklı renk seçeneği ile düğünlerde hayranlık dolu bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Pelerin ceketi tamamlamak için nude tonlarda kumaş pantolonları ve "yok gibi" şeffaf ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Yüksek bel pantolonlarda sıra

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Yüksek belli bol paça pantolonlar, son zamanlarda efil efil yapıları ve şık duruşları ile sık sık tercih ediliyor. Siz de RADANYA Palazzo Pantolon'u topuklu ayakkabı ile kombinlediğinizde özel davetlerde ve düğünlerde giyilebilir, spor ayakkabı ile tamamladığınızda günlük kullanımlar için tercih edebilirsiniz. Modelin siyah, turuncu, pembe ve yeşil renkli alternatifleri arasından zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi parçayı neyle nasıl kombinleyeceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yalnız düğünde bu pantolonu tercih edeceklere ufak bir tavsiye: Palazzo modeller, crop parça ve ceketlere çok yakışıyor!

Ürünü İncele

5. Tulum şıklığını yakalayın

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Tulumlar, uzun zamandır modanın popüler parçaları arasında yer alıyor çünkü bu modeller tıpkı elbiseler gibi sizi kombin yapma zahmetinden kurtarıyor. Eğer dolabınızda bir tulumunuz varsa nereye giderseniz gidin, her zaman elinizin altında joker bir parça olduğunu bilirsiniz. TRENDYOLMİLLA Siyah Kemerli Kruvaze Yakalı Tulum da işe giderken, günlük kombinlerinizde ve tabii ki düğüne giderken vazgeçilmez parçanız olacak! Elbette taktığınız takılarla kendi tarzınızı burada da konuşturabilirsiniz. Kombini topuklu ayakkabılarla tamamlayarak çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz!

Ürünü İncele

6. Modası geçmeyen deri pantolonlar

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Özellikle kış ve sonbahar aylarında tercih edilen deri pantolonlar, düğünlerde de tarzınızı yansıtacak harika alternatifler arasında. Taba ve siyah renk seçenekleriyle sunulan HAKKE Yüksek Bel Deri Pantolon'u da şık görünmek istediğiniz her ortamda giyebilirsiniz. Bu noktada deri pantolonu hangi parçalar ile kombinleyeceğinize çok dikkat etmelisiniz. Öncelikle deri pantolonun kendi başına yeterince gösterişli olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla diğer parçaları oldukça sade seçmelisiniz. Bu konuda minik bir ipucu vermeden geçmeyelim: Deri pantolonlar ile crop top'lar ve blazer ceketler çok yakışıyor!

Ürünü İncele

7. Deri etekleri es geçmek olmaz

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

İster pilili veya kalem isterseniz uzun ya da kısa olsun, deri etek giyiyorsanız çok şık görüneceğinize eminiz. Yırtmaç detayıyla iddialı bir görünüm kazanan JellyBon Deri Yırtmaçlı Kalem Etek'i birçok farklı şekilde kombinleyebilirsiniz. Düğüne gideceğinizde gömleklerle tamamlayabilirsiniz. Altına giyeceğiniz topuklu ayakkabılarla tarzınızı başka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Deri eteğinizi crop bluzlarla tamamladığınızda havanızın değiştiğini hissedebilirsiniz. Düğünde, özel davetlerde, partilerde ve iddialı görünmek istediğiniz her yerde JellyBon Deri Yırtmaçlı Kalem Etek'i tercih edebilirsiniz. Daha ne olsun?

Ürünü İncele

8. Saten degaje yaka bluzlara ne dersiniz?

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Degaje yaka saten bluzlar ne ile giyilirse giyilsin, kombinleri başka bir boyuta taşıyor. Siz de bu modellerin yumuşacık yaka kesimi ile kendinizi hem daha rahat hem çok şık hissedebilirsiniz. Sırt dekolteli Degaje Yaka Saten Büstiyer'i kumaş, deri ya da palazzo pantolonlar veya deri etekler ile giyebilirsiniz. Beş farklı renk seçeneği bulunan büstiyeri nasıl tamamlarsanız tamamlayın, düğün için çok güzel bir kombininiz olacak! Stilinizi tamamlamak için zarif, ince zincirli bir kolye takmayı deneyin. Böylece düğünlerde hayranlık dolu bakışların odağı olabilirsiniz!

Ürünü İncele

9. Adeta yeni bir tutku: midi boy etekler

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Geçmiş yılların modasını günümüze uyarlamanın en keyifli yolu, midi boy etekler! Hemen herkesin dolabında uzun zamandır giymediği midi boy eteği vardır. Onları birine vermeye kıyamadığımız gibi nasıl kombinleyeceğimizi de bazen şaşırırız ama artık midi boy etekler yeniden moda! Hem de her ortamda, her parçayla giyilebiliyor. Siz de leopar desenli ve yırtmaç detaylı OUlike Boho Midi Etek ile düğünlerde çok şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. İster gömleklerle ister bluzlarla kombinleyebileceğiniz modeli siyah stiletto'lar ile tamamlayabilirsiniz. Bir an önce denemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

10. Sırt dekolteli bluzları göz ardı etmeyin

Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Sırt dekolteli modeller, son zamanlarda oldukça sık tercih edilen parçalar arasında. Bu bluzlar, çok şık ve kendinden emin duruşu ile özel günlerde de kadınların vazgeçilmez parçası hâline geliyor. Tam da bu sebeple düğünlerde ne giyeceğini bilemeyen ama şık olmak isteyen kadınlar için bir diğer tavsiyemiz TRENDYOLMİLLA Camel Sırt Dekolteli Fitilli Örme Bluz. Midi boy eteklerle çok yakışan bu modeli casual kombinlerinizde de tercih edebilirsiniz. Yalnız sırt dekolteli bir kıyafet giyecekseniz duruşunuza dikkat etmenizde fayda var çünkü kombininizin güzelliğini sizin kendinizden emin duruşunuz tamamlayacak!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaş almayla birlikte yüz nasıl değişir?Yaş almayla birlikte yüz nasıl değişir?
Burçları bugün neler bekliyor? Burçları bugün neler bekliyor?
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Sizi kullandığınız her gece inanılmaz rahat hissettirecek uygun fiyatlı ürün önerileri

Sizi kullandığınız her gece inanılmaz rahat hissettirecek uygun fiyatlı ürün önerileri

Evinizde kirden eser kalmayacak! Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara

Evinizde kirden eser kalmayacak! Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara

Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren Dyson saç şekillendirici kullananlar ve incelemesi

Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren Dyson saç şekillendirici kullananlar ve incelemesi

İçine girince kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

İçine girince kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Tümünü Gör
Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Tek şarjla 5 saat boyunca kesintisiz müzik!

Tek şarjla 5 saat boyunca kesintisiz müzik!

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Jilet gibi kıyafetler için kurtarıcı öneriler

Jilet gibi kıyafetler için kurtarıcı öneriler

Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Tümünü Gör
Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Öncelik sırasında saçları her zaman bir numara olanlar için: Mor şampuan

Öncelik sırasında saçları her zaman bir numara olanlar için: Mor şampuan

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Bu yaz modasına erkenden dolabını hazırlamak isteyenler için çiçekli elbise önerileri

Bu yaz modasına erkenden dolabını hazırlamak isteyenler için çiçekli elbise önerileri

Cildinizi doğal olarak nemlendirecek hyalüronik asit ürünleri ve kullanıcı yorumları

Cildinizi doğal olarak nemlendirecek hyalüronik asit ürünleri ve kullanıcı yorumları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Sizi kullandığınız her gece inanılmaz rahat hissettirecek uygun fiyatlı ürün önerileri

Sizi kullandığınız her gece inanılmaz rahat hissettirecek uygun fiyatlı ürün önerileri

Evinizde kirden eser kalmayacak! Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara

Evinizde kirden eser kalmayacak! Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara

Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren Dyson saç şekillendirici kullananlar ve incelemesi

Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren Dyson saç şekillendirici kullananlar ve incelemesi

İçine girince kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

İçine girince kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yaş almayla birlikte yüz nasıl değişir? Nelere dikkat etmeliyiz?

Yaş almayla birlikte yüz nasıl değişir?

Kuru saçlar için en etkili bakım kürleri

Kuru saçlar için en etkili bakım kürleri

Doğru bakım ile tırnaklarınızın kırılmasına son!

Doğru bakım ile tırnaklarınızın kırılmasına son!

Cilt kararmalarına karşı en etkili çözüm

Cilt kararmalarına karşı en etkili çözüm

Sevilen internet dizisi Hayaller ve Hayatlar dizisindeki Dicle'nin tarzını beğenenlere alternatif kolsuz kazak önerileri

Hayaller ve Hayatlar... Dicle'nin tarzından ilham alınmış stil önerileri

Her sabah uygulayın! Etkilerine inanamayacaksınız

Her sabah uygulayın! Etkilerine inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.