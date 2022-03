Düğünlerde elbise giymek yerine rahatlık ve şıklığı aynı anda istiyorum diyenlere öneriler

Bir düğüne davet edildiğimizde kendimizi ne giyeceğimizi düşünürken buluruz. Böyle zamanlarda da ilk tercihimiz genellikle elbiselerden yana olur ama içten içe hepimiz biliyoruz ki şık olmanın tek yolu elbise giymek değil! Birbirinden güzel bluzlar, rengârenk takımlar, sizi diğerlerinden ayıracak ceketler, etekler... Sizi şıklığa taşıyacak başka seçenekler de var! Siz de düğüne giderken rahatlığı ve şıklığı aynı anda deneyimlemek istiyorsanız ama aklınız ne giyebileceğiniz konusunda karışıksa sizin için derlediğimiz birbirinden güzel önerileri inceleyebilirsiniz.

1. Tek omuzlu bluzlarla çok şık görüneceksiniz

Tek omuzlu birbirinden güzel bluzları, ister eteklerle ister pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Her iki durumda da çok şık görüneceğinizi garanti ediyoruz! Tek omuzlu kıyafetlerin eski zamanların modası olduğunu düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Düğünlerde daha klasik etek ve pantolonlarla giyebileceğiniz bu parçayı, gündelik yaşantınızda kot pantolonla tamamladığınızda gözler yine sizin üzerinizde olacak. Modkofoni Tek Omuzlu Bluz'un kumaşının kaliteli dokusu sizi mükemmel bir hisle saracak. Üstelik bluzun rahatlığına hayran kalacaksınız. Tek omuzlu kıyafetler giymek istediğinizde toplu saçlar ve büyük küpeleri tercih etmek de sizi daha havalı gösterecek!

2. Rengarenk takımları çok seveceksiniz

Pastel renkli Eka Oversize Blazer Ceket Pantolon Takımı ile özel günlerde hem çok şık görüneceksiniz hem rahatlığın keyfini süreceksiniz. Zümrüt yeşilinden hakiye, maviden kiremite, 10 farklı renk seçeneği bulunan takımı giydiğinizde kendinizi moda haftasında boy gösteriyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Son dönemlerin trend parçaları takımlar, düğünlerde sizi diğerlerinden kesinlikle ayıracak! Takımı sadece düğünlerde değil; iş yerinizde, gündelik hayatınızda ve romantik akşam yemeklerinde de giyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey takılarınızı, saç ve makyajınızı ortama göre ayarlamak. Şık görünmek işte bu kadar kolay!

3. Son dönemlerin modası: pelerin blazer ceketler

Bir pelerin ceket ve bu ceketi tamamlayacak kumaş bir pantolon! Bu ikilinin sizi ne kadar şık ve modern göstereceğine inanamayacaksınız. Ceketlerin efendisi blazer modellere güncelleme geldi ve bu şık ceketler pelerin şekline büründü! Henüz pelerin ceketleri denemediyseniz bizden size bir tavsiye: Hemen Setre Atlantis Kruvaze Pelerin Ceket'le tanışın çünkü ona ilk bakışta aşık olacaksınız! Modelin beş farklı renk seçeneği ile düğünlerde hayranlık dolu bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Pelerin ceketi tamamlamak için nude tonlarda kumaş pantolonları ve "yok gibi" şeffaf ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

4. Yüksek bel pantolonlarda sıra

Yüksek belli bol paça pantolonlar, son zamanlarda efil efil yapıları ve şık duruşları ile sık sık tercih ediliyor. Siz de RADANYA Palazzo Pantolon'u topuklu ayakkabı ile kombinlediğinizde özel davetlerde ve düğünlerde giyilebilir, spor ayakkabı ile tamamladığınızda günlük kullanımlar için tercih edebilirsiniz. Modelin siyah, turuncu, pembe ve yeşil renkli alternatifleri arasından zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi parçayı neyle nasıl kombinleyeceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yalnız düğünde bu pantolonu tercih edeceklere ufak bir tavsiye: Palazzo modeller, crop parça ve ceketlere çok yakışıyor!

5. Tulum şıklığını yakalayın

Tulumlar, uzun zamandır modanın popüler parçaları arasında yer alıyor çünkü bu modeller tıpkı elbiseler gibi sizi kombin yapma zahmetinden kurtarıyor. Eğer dolabınızda bir tulumunuz varsa nereye giderseniz gidin, her zaman elinizin altında joker bir parça olduğunu bilirsiniz. TRENDYOLMİLLA Siyah Kemerli Kruvaze Yakalı Tulum da işe giderken, günlük kombinlerinizde ve tabii ki düğüne giderken vazgeçilmez parçanız olacak! Elbette taktığınız takılarla kendi tarzınızı burada da konuşturabilirsiniz. Kombini topuklu ayakkabılarla tamamlayarak çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz!

6. Modası geçmeyen deri pantolonlar

Özellikle kış ve sonbahar aylarında tercih edilen deri pantolonlar, düğünlerde de tarzınızı yansıtacak harika alternatifler arasında. Taba ve siyah renk seçenekleriyle sunulan HAKKE Yüksek Bel Deri Pantolon'u da şık görünmek istediğiniz her ortamda giyebilirsiniz. Bu noktada deri pantolonu hangi parçalar ile kombinleyeceğinize çok dikkat etmelisiniz. Öncelikle deri pantolonun kendi başına yeterince gösterişli olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla diğer parçaları oldukça sade seçmelisiniz. Bu konuda minik bir ipucu vermeden geçmeyelim: Deri pantolonlar ile crop top'lar ve blazer ceketler çok yakışıyor!

7. Deri etekleri es geçmek olmaz

İster pilili veya kalem isterseniz uzun ya da kısa olsun, deri etek giyiyorsanız çok şık görüneceğinize eminiz. Yırtmaç detayıyla iddialı bir görünüm kazanan JellyBon Deri Yırtmaçlı Kalem Etek'i birçok farklı şekilde kombinleyebilirsiniz. Düğüne gideceğinizde gömleklerle tamamlayabilirsiniz. Altına giyeceğiniz topuklu ayakkabılarla tarzınızı başka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Deri eteğinizi crop bluzlarla tamamladığınızda havanızın değiştiğini hissedebilirsiniz. Düğünde, özel davetlerde, partilerde ve iddialı görünmek istediğiniz her yerde JellyBon Deri Yırtmaçlı Kalem Etek'i tercih edebilirsiniz. Daha ne olsun?

8. Saten degaje yaka bluzlara ne dersiniz?

Degaje yaka saten bluzlar ne ile giyilirse giyilsin, kombinleri başka bir boyuta taşıyor. Siz de bu modellerin yumuşacık yaka kesimi ile kendinizi hem daha rahat hem çok şık hissedebilirsiniz. Sırt dekolteli Degaje Yaka Saten Büstiyer'i kumaş, deri ya da palazzo pantolonlar veya deri etekler ile giyebilirsiniz. Beş farklı renk seçeneği bulunan büstiyeri nasıl tamamlarsanız tamamlayın, düğün için çok güzel bir kombininiz olacak! Stilinizi tamamlamak için zarif, ince zincirli bir kolye takmayı deneyin. Böylece düğünlerde hayranlık dolu bakışların odağı olabilirsiniz!

9. Adeta yeni bir tutku: midi boy etekler

Geçmiş yılların modasını günümüze uyarlamanın en keyifli yolu, midi boy etekler! Hemen herkesin dolabında uzun zamandır giymediği midi boy eteği vardır. Onları birine vermeye kıyamadığımız gibi nasıl kombinleyeceğimizi de bazen şaşırırız ama artık midi boy etekler yeniden moda! Hem de her ortamda, her parçayla giyilebiliyor. Siz de leopar desenli ve yırtmaç detaylı OUlike Boho Midi Etek ile düğünlerde çok şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. İster gömleklerle ister bluzlarla kombinleyebileceğiniz modeli siyah stiletto'lar ile tamamlayabilirsiniz. Bir an önce denemeye ne dersiniz?

10. Sırt dekolteli bluzları göz ardı etmeyin

Sırt dekolteli modeller, son zamanlarda oldukça sık tercih edilen parçalar arasında. Bu bluzlar, çok şık ve kendinden emin duruşu ile özel günlerde de kadınların vazgeçilmez parçası hâline geliyor. Tam da bu sebeple düğünlerde ne giyeceğini bilemeyen ama şık olmak isteyen kadınlar için bir diğer tavsiyemiz TRENDYOLMİLLA Camel Sırt Dekolteli Fitilli Örme Bluz. Midi boy eteklerle çok yakışan bu modeli casual kombinlerinizde de tercih edebilirsiniz. Yalnız sırt dekolteli bir kıyafet giyecekseniz duruşunuza dikkat etmenizde fayda var çünkü kombininizin güzelliğini sizin kendinizden emin duruşunuz tamamlayacak!