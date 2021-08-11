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  4. Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi

11.08.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail güçleri, Kudüs’ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice’ye para cezası kesti.

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi

İsrail güçleri, Kudüs’ün Silsile Kapısı’nda bulunan dükkanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice’ye para cezası verdi.

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"CEVAPLARI TEK KELİMEYDİ"

Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin Kudüs’ün Silsile Kapısı’ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi; yasak" ifadelerini kullandı. Ebu Hatice, Kudüs’teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kudüs Filistin İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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