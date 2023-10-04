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Dün Bahçeli, bugün Akşener: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan peş peşe dikkat çeken görüşmeler

04.10.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Meclisin açılmasıyla birlikte siyasiler arasında görüşme trafiği de başladı. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kabul etti.

Dün Bahçeli, bugün Akşener: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan peş peşe dikkat çeken görüşmeler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleşen kabul, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kabulde, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de yer aldı.

DÜN DE BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Numan Kurtulmuş, dün de yeni anayasa ve Meclis İç Tüzüğü görüşmeleri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

(AA)

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Numan Kurtulmuş Meral Akşener

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