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  4. Dünya basını Zelenski'nin Haluk Bayraktar'a taktığı devlet nişanını konuşuyor! Bayraktar da Zelenski'ye ‘vışıvanka’ gömleğinden hediye etti

Dünya basını Zelenski'nin Haluk Bayraktar'a taktığı devlet nişanını konuşuyor! Bayraktar da Zelenski'ye ‘vışıvanka’ gömleğinden hediye etti

10.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin ardından Baykar yapımı Bayraktar SİHA'ları Ukrayna savunmasında önemli rol oynadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sürekli övgüyle bahsettiği SİHA'ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti. Bayraktar da Zelenski'ye üstünde Bayraktar’ın işlendiği Ukrayna’nın geleneksel işlemeli ‘vışıvanka’ gömleğinden hediye etti. Bayraktar'a takılan devlet nişanı dünya medyasında gündem oldu.

Dünya basını Zelenski'nin Haluk Bayraktar'a taktığı devlet nişanını konuşuyor! Bayraktar da Zelenski'ye ‘vışıvanka’ gömleğinden hediye etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Bayraktar SİHA’ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti. Haber, Ukrayna ve dünya gündeminde geniş yer buldu.

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UKRAYNA'DAKİ İNŞAAT GÖRÜŞÜLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'de bir araya geldi. Zelenski, görüşme sırasında Baykar’a övgüde bulunarak Haluk Bayraktar’a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti. Nişanının takdimini içeren videoyu dün akşam saatlerinde resmi hesabından paylaşan Zelenski “Baykar fabrikasının Ukrayna'daki inşaatının detaylarını ve Ukrayna bileşenleri kullanılarak yeni malların üretilmesini tartıştık. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik desteğiniz ve kişisel katkınız için teşekkür ederiz!” ifadelerini kullandı.

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BAYRAKTAR İŞLEMELİ VIŞIVANKA GÖMLEĞİ HEDİYE ETTİ

Haluk Bayraktar ise Zelenski’ye, üstünde Bayraktar’ın işlendiği Ukrayna’nın geleneksel işlemeli ‘vışıvanka’ gömleğinden hediye etti. Haluk Bayraktar'ın aldığı devlet nişanı, haber ajansları tarafından servis edilirken özellikle Ukrayna basınında geniş yer buldu. Ukrayna merkezli ‘Kiev Independent’ medya organı, Bayraktar SİHA’sının ülkede üretilmesini öne çıkartırken Ukrayna savunmasına ait haberleri ele alan devlet haber kanalı ise konuya geniş yer verdi. (DHA)

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bayraktar haluk bayraktar volodimir zelenski
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