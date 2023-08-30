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Dünya bu açıklamaları konuşuyor! Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için tek yolu açıkladı: 'Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi'

30.08.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken çarpıcı bir açıklama geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, savaşın sona ermesinin tek çıkış yolunun Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi olduğunu söyledi. Orban sözlerinin devamında "Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi" dedi.

Dünya bu açıklamaları konuşuyor! Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için tek yolu açıkladı: 'Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fox News sunucusu Tucker Carlson’a verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarına ve Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

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"TRUMP'I GERİ ÇAĞIRIRDIM, TEK ÇIKIŞ YOLU BU"

“NATO’nun idaresi sizde olsaydı, Joe Biden’ın yerinde olsaydınız Ukrayna’daki savaşa ilişkin ilk hamleniz ne olurdu?” sorusuna cevap veren Orban, “Barış. Derhal! (ABD Eski Başkanı) Trump’ı geri çağırırdım. Tek çıkış yolu bu. Birçok sebepten ötürü kendisini eleştirebilirsiniz, anlıyorum, fakat son birkaç 10 yıldaki en iyi dış politika onun dönemindeydi. Hiçbir yeni savaş başlatmadı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkeler konusunda güzel davrandı. Çok iyi bir dış politika izledi. Dünyayı anlayabilecek kadar iyi bir eğitim almadığı şeklinde eleştiriliyor fakat bence durum öyle değil” dedi.

"BATI DÜNYASINI VE TÜM İNSANLIĞI KURTARABİLECEK TEK KİŞİ"

Orban, “Eğer Rus işgalinin başlangıcında kendisi ABD başkanı olsaydı, Rusların böyle bir şey yapması mümkün olmazdı. Trump, Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi. Bu benim şahsi görüşüm” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceği iddialarının da “yalan” olduğunu belirten Orban, Rusya’nın Ukrayna’dan açık ara güçlü ve sayıca açık ara üstün olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Rusya Ukrayna Viktor Orban

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