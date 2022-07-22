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Dünya bu adamı konuşuyor! Servetiyle Bill Gates'i yerinden etti

22.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes Hintli milyarder Gautam Adani'yi konuşuyor. Gautam Adani, servetiyle Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin dördüncü insanı oldu. Gates’in yaptığı bağışlar Adani'nin yükselişinde etkili yarattı. Genellikle ABD'li teknoloji girişimcilerinin egemen olduğu servet sıralamasındaki bu yükseliş, tüm gözlerin Gautam Adani'ye yönelmesini sağladı.

Dünya bu adamı konuşuyor! Servetiyle Bill Gates'i yerinden etti

Son zamanlarda milyarderler sıralamasındaki yükselişiyle dünyanın konuştuğu bir isim var; Hintli milyarder Gautam Adani. Bloomberg'in haberine göre Adani, Bill Gates'i yerinden ederek dünyanın dördüncü en zengin insanı oldu. Adani'nin net serveti Perşembe günü 112,5 milyar dolara yükseldi ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i 230 milyon dolarla geride bıraktı.

GATE BAĞIŞ YAPMAYA YÖNELDİ, ADANİ YÜKSELDİ

Hintli iş insanı, bu yıl servetine herkesten daha çok (36 milyar dolar) ekleme yaptı. Gates'in yaptığı bağışlar ve teknoloji hisseleri satışı sıralamada düşüş yaşamasının nedenlerinden biri olurken, bu durum Adani'nin yükselişini etkiledi.

Gates, bu ayın başlarında Bill & Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağışladığını kaydetmişti.

Bill Gates

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NEREDEYSE TAMAMINI SON İKİ YILDA ELDE ETTİ

1980'lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan Gautam Adani, servetinin neredeyse tamamını ise son iki yılda topladı. Adani stratejisini Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin stratejisine uygun olarak yeşil enerji, havaalanları, veri merkezleri, dijital hizmetler ve medyayla hızla çeşitlendirmekte.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Gautam Adani, şu anda 115 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada. Sıralamanın ilk sırasında Tesla CEO'su Elon Musk (242 milyar dolar), ikinci sırasında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (148 milyar dolar), üçüncü sırasında ise Fransız iş insanı Bernard Arnault (137 milyar dolar) bulunuyor.

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Microsoft Bill Gates milyarder
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