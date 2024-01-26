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Dünya bu idamı konuşuyor! Bir ilk gerçekleşti tartışmalar alevlendi: "İşkence, insanlık dışı uygulama..."

26.01.2024 07:13 | Son Güncelleme:
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İdam cezasının kullanıldığı ülkelerden biri olan ABD'de dün daha önce hiç denenmemiş bir idam gerçekleştirildi. Cinayet suçundan idam cezası alan Eugene Smith isimli bir mahkum nitrojen gazı solutularak infaz edildi. Tarihe geçen bu uygulama insan hakları tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

Dünya bu idamı konuşuyor! Bir ilk gerçekleşti tartışmalar alevlendi: "İşkence, insanlık dışı uygulama..."

Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum, ABD’nin Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Smith, cezası bu yolla infaz edilen ilk idam mahkumu olarak kayıtlara geçerken, uygulama insan hakları tartışmalarını da beraberinde getirdi.

DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK

İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD’de bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith’in yerel saatle 20.25’te öldüğünü açıkladı. “Nitrojen hipoksisi” olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD’nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti.

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DAMAR YOLU BULUNAMAMIŞTI

1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett’i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith’e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith’in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.

İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI UYGULAMA

Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith’in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
idam cezası idam sıvı nitrojen
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