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Dünya bu olayı konuşuyor! FBI'dan binlerce sahte e-posta hakkında açıklama

14.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün dünya gündeminde yer alan ve FBI’ın sunucularından gönderilen ‘sahte e-posta gönderimi’ konusunda açıklama yaptı. FBI durumun farkında olduklarını ve ilgili donanımın internete kapatıldığını ifade etti.

Dünya bu olayı konuşuyor! FBI'dan binlerce sahte e-posta hakkında açıklama

Kar amacı gütmeyen ve istenmeyen zararlı e-posta karşıtı organizasyon Spamhaus tarafından kamuoyuna açıklanan sahte email olayıyla ilgili FBI açıklama yaptı.

"ŞU ANDA HERHANGİ BİR EK BİLGİ VEREMİYORUZ"

Açıklamada “FBI ve CISA, bu sabah ‘@ic.fbi.gov’ e-posta hesabından gelen sahte e-postaları içeren olayın farkındadır. Bu devam eden bir durumdur ve şu anda herhangi bir ek bilgi veremiyoruz. Etkilenen donanım, sorunun keşfedilmesinin ardından hızla çevrimdışına alındı” ifadelerine yer verildi.

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Spamhaus tarafından dün yapılan açıklamada, sahte e-postalar, FBI’ın sunucularından binlerce kişiye "sofistike zincirleme saldırısının" kurbanı olduklarına dair mesaj içeriyordu.

Kaynak: DHA

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