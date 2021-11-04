Pilotlar kokpitten gördü, FBI devreye girdi! Böylesine tanık olmak istemezdiniz

Boeing 747 tipi bir uçakla Los Angeles semalarında uçan bir pilot, Temmuz ayı sonlarında bir akşam kokpitten dışarı baktı ve o kadar garip bir şey gördü ki hava trafik kontrolünü alarma geçirdi. Pilot, “Görünürde muhtemelen sırt roketiyle seyahat eden bir adam var” dedi. Pilotun verdiği bu rapor bir uyarıya sebep oldu. Bir hava trafik kontrolörü, "Dikkatli olun" dedi. "Jetpack adam geri döndü."

ÜÇ OLAY BİLDİRİLDİ

28 Temmuz'daki bu olay, bir yıldan kısa bir süre içinde Los Angeles Uluslararası Havalimanı yakınlarında uçan bir pilotun bir adamın jetpack ile uçtuğunu bildirdiği üçüncü olaydı. Her üç olay da FBI ve Federal Havacılık İdaresi'nin soruşturma başlatmasına neden oldu. Jetpack üreticileri de dahil olmak üzere havacılık camiası, birinin nispeten nadir bir öğeyi nasıl ele geçirebileceği, bir tanesiyle nasıl havalanabileceği ve binlerce fit havada uçabileceğine dair teorilerle dolup taşıyordu.

FBI'IN FARKLI BİR TEORİSİ VAR

İlk görüşten 14 aydan fazla bir süre geçtikten sonra, federal müfettişlerin hala kesin bir cevabı yok. Ancak bu hafta FBI, jetpack'leri içermeyen yeni bir teori yayınladı. “Jetpack adam”ın, yani sırt roketli adamın başından beri bir balon olabileceği ortaya çıktı. Muhtemelen bu, 1993 Tim Burton filmi “The Nightmare Before Christmas”ın ana karakteri olan uzun boylu Jack Skellington gibi şekillendirilmiş bir balondu.

Sırt roketli adama dair verilen ilk rapor, 30 Ağustos 2020'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na (LAX) inmek üzere olan bir American Airlines pilotundan geldi. Ticari bir pilot, ikinci raporu yaklaşık altı hafta sonra, 14 Ekim'de verdi ve yerden bir milden (1.6 km) daha yüksekte birini gördüklerini söyledi.

"ELDE ETMESİ ZOR"

En başından beri, birkaç havacılık uzmanı konuya şüpheci yaklaştıklarını belirtti. "Çok fazla jetpack yok ve bir tanesini elde etmek zor" dediler. Los Angeles merkezli JetPack Aviation şirketinin CEO'su David Mayman, seans başına 4 bin 950 dolar karşılığında beş uçuş dersi veriyor. Mayman, Los Angeles Times'a kullanılmadıkları zamanlarda sırt roketlerini devre dışı bıraktıklarını söyledi. Şirketin uçak yakıtı veya dizelle beslenen, altı modifiye turbo jet motoruyla çalışan JB-11 JetPack roketi 52 kilogram ağırlığında, 200 km/s hıza ulaşabiliyor ve 10 dakika çalışabiliyor.

BİR SIRT ROKETİ O KADAR YÜKSEĞE ÇIKABİLİR Mİ?

Mayman, bir kullanıcı jetpack'lerden bir tanesini ele geçirse bile, teknolojik sınırlamalar göz önüne alındığında, pilotlar tarafından bildirilen 3.000 ila 6.000 fit irtifaya yakıt bitmeden ulaşmasının zor olacağını söyledi. Şirketin jetpack'lerinin teknik tavanı 15 bin fit, ancak yakıt sınırlamaları nedeniyle, gerçekte yalnızca 1.000 ila 1.500 fit'e ulaşabiliyorlar.

Mayman , ilk jetpack ihbarının ardından Associated Press'e “Mevcut teknolojiyle çok olası değil. Şaşırmaya açığım. Ancak, zemin seviyesinden 3.000 feet'e kadar uçup sonra tekrar aşağı inebilecek bir teknoloji üzerinde çalışan kimse olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Uzmanlar, pilotların aslında insansız hava araçları veya balonlar gördüklerini tahmin ediyor. Federal müfettişler, birinin jetpack ile uçtuğunu gören başka bir tanık bulmuş değil.

SORUŞTURMADA YENİ BİR KAPI AÇAN VİDEO

Federal Havacılık Dairesi (FAA), KNBC'ye yaptığı açıklamada ise, "Şimdiye kadar bu gözlemlerin hiçbiri doğrulanmadı" dedi. Ancak FBI ve FAA, Los Angeles Polis Departmanından soruşturmalarını ilerleten bir video teslim aldı. Departmanın helikopter ekibi, rutin bir devriye uçuşu sırasında, Jetpack'li adam ikinci kez rapor edildikten yaklaşık iki hafta sonra, Kasım 2020'nin başlarında Hollywood Tepeleri'nin üzerinde gerçek boyutlu, insan şeklinde bir balonu görüntüledi. Balon, “The Nightmare Before Christmas” filmindeki Jack Skellington'a benzeyecek şekilde tasarlanmış gibi görünüyordu.

JETPACK'Lİ ADAM BALON MUYDU?

Polis departmanı, görüntüleri aylar önce federal müfettişlere verdi ve bu, pilotların ne gördüğüne dair yeni bir hipotezin parçası haline geldi. FBI ve FAA, LAPD görüntülerine yanıt veren açıklamalarda, "Mantıklı teori, pilotların balon görmüş olabileceğidir" ifadelerini kullandı. Emekli bir pilot ve havacılık danışmanı olan Ross Aimer için de bu çok daha mantıklı. Aimer, KNBC'ye “Bu, gördükleri şeyin muhtemelen bu olabileceğini açıklıyor” dedi.

Aimer, pilotların iyi niyetle raporlar verdiğini ancak yanıldıklarını düşündüğünü söyledi. Ne kadar hızlı seyahat ettikleri göz önüne alındığında, gördükleri nesneyi yalnızca bir bakışta yakalayabilirlerdi. Aimer, "Öncekilerin de balon olma olasılığı çok yüksek ve pilotlar onları sırt roketli adam zannetmiş olabilir." "Bu hem benim hem de havacılık camiası için daha iyi bir açıklama." dedi.

Ancak ihbarlara karşı herkes bu kadar kuşkucu değildi. İlk raporu veren American Airlines pilotu, bölgedeki bir JetBlue Airways uçuşunu yapan başka bir pilot tarafından desteklendi. Pilot, "Az önce jetpack ile yanımızdan geçen bir adam gördük" dedi.

Hava trafik kontrolörünün yanıtı ise daha da şaşırtıcıydı. Kontrolör, “Yalnızca Los Angeles'ta olur. Ya da belki, orada bile olmaz." dedi.

