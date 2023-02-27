Dünya devi için flaş iddia: "200 çalışanı daha işten çıkardı"

Twitter'da sular durulmuyor. Independent'ın haberine göre, pazar günü çok sayıda medya kuruluşu, sosyal ağdan 50 ila 200 kişinin çıkarıldığını öne sürdü. New York Times bu sayının 200 civarında, yani şirketin kalan 2.000 çalışanının yaklaşık yüzde 10'u olduğunu belirtirken, haber sitesi The Information bu sayının en az 50 olduğunu iddia etti.

İDDİA: MUSK'IN GÖZÜNE GİREN ESTHER CRAWFORD DA GİTTİ!

İşten çıkarılanlar arasında, Twitter binasında uyurken çekilen fotoğrafından sonra hayatı değişen ve Musk'ın adeta gözüne giren Twitter Payments CEO'su Esther Crawford gibi çalışanların yanı sıra Twitter'ın Musk'ın şirketi devralmasından önce satın aldığı daha küçük şirketlerin kurucularının da bulunduğu bildirildi.

'30 KİŞİDEN SEKİZ KİŞİYE...'

Times, Twitter'ın para kazanma altyapısını sağlayan bir ekibin 30 kişiden sekiz kişiye düşürüldüğünü, diğer işten çıkarma kararlarının ise siteyi zorlu koşullarda çevrimiçi tutmaktan sorumlu ekipleri vurduğunu öne sürdü.



