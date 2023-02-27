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Dünya devi için flaş iddia: "200 çalışanı daha işten çıkardı"

27.02.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'da işten çıkarmalar devam mı ediyor? Çünkü, şirkette yeni bir işten çıkarma dalgasının başladığı iddia edildi. İddiaya göre sosyal medya devi Twitter, personel sayısını yaklaşık yüzde 75 oranında azalttıktan sonra 200 kadar çalışanını daha işten çıkardı. Bu çalışanlar arasında, Twitter binasında uyurken çekilen fotoğrafından sonra hayatı değişen Esther Crawford'un da olduğu iddiası var.

Dünya devi için flaş iddia: "200 çalışanı daha işten çıkardı"

Twitter'da sular durulmuyor. Independent'ın haberine göre, pazar günü çok sayıda medya kuruluşu, sosyal ağdan 50 ila 200 kişinin çıkarıldığını öne sürdü. New York Times bu sayının 200 civarında, yani şirketin kalan 2.000 çalışanının yaklaşık yüzde 10'u olduğunu belirtirken, haber sitesi The Information bu sayının en az 50 olduğunu iddia etti.

İDDİA: MUSK'IN GÖZÜNE GİREN ESTHER CRAWFORD DA GİTTİ!

İşten çıkarılanlar arasında, Twitter binasında uyurken çekilen fotoğrafından sonra hayatı değişen ve Musk'ın adeta gözüne giren Twitter Payments CEO'su Esther Crawford gibi çalışanların yanı sıra Twitter'ın Musk'ın şirketi devralmasından önce satın aldığı daha küçük şirketlerin kurucularının da bulunduğu bildirildi.

Twitter

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı!

'30 KİŞİDEN SEKİZ KİŞİYE...'

Times, Twitter'ın para kazanma altyapısını sağlayan bir ekibin 30 kişiden sekiz kişiye düşürüldüğünü, diğer işten çıkarma kararlarının ise siteyi zorlu koşullarda çevrimiçi tutmaktan sorumlu ekipleri vurduğunu öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

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