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Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, nükleer silahsızlanma ve silah kontrolüne yönelik uluslararası yasal yolları tahrip etmek için attığı adımların, derin endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtildi.

'TÜM YAPTIRIMLARI REDDEDİYORUZ'

ABD'nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) güçlü bir darbe daha vurduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan ve İran yaptırımlarında olduğu gibi üçüncü ülkeleri de ilgilendiren tek taraflı tüm yaptırımları reddediyoruz. Uzun dönemli deneyimlerimizin de gösterdiği üzere, baskı yaparak İran'ın imtiyazlarda bulunması sağlanamaz." görüşü dile getirildi.

Uluslararası kamuoyunun, yalnızca bir ülke tarafından atılan adımlarla diplomatik başarıların zarar görmesine izin vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya yöneliktir. ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının, 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Rusya Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bravo Rusya
adamsın rusya müslümanların yapamdığını yapıyorsun
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