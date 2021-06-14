Dünya liderlerinden İsrail'in yeni Başbakanı Bennett'e tebrik

İsrail’de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN PEŞ PEŞE TEBRİK

İsrail’in yeni Başbakanı olan Bennett’e dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.

BIDEN: BENNETT İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Bennett'i tebrik ederek, onunla çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti. Biden, “Amerikan halkı adına, Başbakan Naftali Bennett'i, Alternatif Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i ve yeni İsrail kabinesinin tüm üyelerini tebrik ediyorum. Uluslarımız arasındaki yakın ve kalıcı ilişkinin tüm yönlerini güçlendirmek için Başbakan Bennett ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

“İSRAİL'İN ABD'DEN DAHA İYİ BİR DOSTU YOK"

İsrail'in ABD'den daha iyi bir dostu olmadığını ifade eden Biden, “Halkımızı birleştiren bağ, ortak değerlerimizin ve onlarca yıllık yakın işbirliğimizin kanıtıdır. Ortaklığımızı güçlendirmeye devam ederken, Birleşik Devletler İsrail'in güvenliğine verdiği desteğe tereddütsüz şekilde devam ediyor. Yönetimim, İsrailliler, Filistinliler ve daha geniş bölgedeki insanlar için güvenlik, istikrar ve barışı ilerletmek için yeni İsrail hükümetiyle birlikte çalışmaya tamamen kararlıdır” dedi.Biden’ın tebrik mesajının ardından Bennett’e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden’a teşekkür ederek, “Teşekkürler Sayın Başkan! Uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.