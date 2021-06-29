Dünya tarihinin en büyük suçluları olarak kabul ediliyorlar! Peki burçlarını daha önce duydunuz mu?

Astroloji genellikle burçların olumlu yönleri üzerine vurgu yapar. Astroloji temelde gezegenlerin hareketinden ortaya çıkar. Bu hareketler kişilerin doğrum haritasını ve aslında bütün yaşamını etkiler. Sizlerle bugün dünyanın en azılı suçlularının burçlarına göz atacağız.

PABLO ESCOBAR

Narcos dizisinden sonra büyük bir merak uyandıran Escobar, araba hırsızlığıyla suç dünyasına giriş yaptı. Kolombiyalı suç makinasının ünü ise uyuşturucu kaçaklığı ile arttı. Adı yüzlerce cinayete karışan Escobar’ın doğum tarihi resmi kayıtlarda 1 Aralık 1949 olarak biliniyor. Pablo Escobar’ın burcu ise yaydır.

THEDORE J. KACZYNSKI

Theodore John Kaczynski veya kısaca Ted Kaczynski, posyta yoluyla bomba yollayan ilk ve tek seri katildi. Eylerimlerinde kendisine ‘Unabomber’ adını veren Kacyznski, 22 Mayıs 1942 yılında doğdu. Kacyznski’nin burcu ise ikizlerdir.

CHARLES MANSON

Küçük yaşta annesinin cezaevine girmesiyle sokaklarda yaşamaya başlayan ve hırsızlık yapan Manson, dünyanın en tanınmış seri katillerinden biri oldu. 1971 yılında birinci dereceden 7 cinayetin sorumlu olarak mahkum edildi. Manson, 12 Kasım 1934 yılında doğdu. Burcu ise akreptir.

PEDRO LOPEZ

“Andes Canavarı” lakabıyla bilinen seri katil Kolombiya, Peru, Ekvator üçgeninde 300 çocuğa tecavüz edip öldürdü. Lopez bu üç ülkede yaptığı dehşetten sonra öldürdüğü ve tecavüz ettiği kişilerin her biri için en fazla birer ay hapis yattı. Kendisinden 2001 yılından beri haber alınamamaktadır. Pedro Lopez, 8 Ekim 1948 yılında doğdu ve burcu terazidir.

AL CAPONE

İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideriydi.1929’da Büyük Bunalım döneminde gücünü arttırdı ve suç dünyasında zirveye yükseldi. The Godfather serisindeki Don Vito Corleone karakterinin yaratılmasına Al Capone’un etkisi büyüktür. 17 Ocak 1899 yılında doğan Capone, oğlak burcudur.

BELLE GUNNESS

Seri katil Belle Gunness, zengin olmak için Norveç’ten Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden genç bir kadındır. Amerika’daki yaşamı boyunca yalnızlık çeken Gunness çareyi gazeteye “Norveçli bir eş adayı” için ilan vermekte buldu. İlanı görüp başvuran erkeklerden en zengin olanını seçen Gunness, bir süre evli kaldıktan sonra eşlerini hayvanlar için kullanılan parazit ilacı ile zehirleyip ahıra gömüyordu. Böylece ölen kişinin servetine sahip oluyordu. Resmi olarak en az 14, kanıtlanmamış olan söylentilere göre 100’den fazla insanı öldürdüğü düşünülüyor. 11 Kasım 1859 tarihinde doğan Gunness’in burcu ise akreptir.

MADAME DELPHINE LALAURIE

Madame Delphine Lalaurie tarihinin en bilinen seri katillerinden biridir. Ancak çok tanınmasının sebebi işlediği cinayetlerin sayısı değil, işleme biçimidir. Çünkü seri katil kurbanlarını öldürmeden öncesinde onlara acımasızca işkence yapıyordu. Kurbanlarını sahip olduğu kölelerden seçen Madame Delphine Lalaurie, onları kırbaçlayarak kemiklerini kırıyordu. Üstelik bundan hastalık derecesinde zevk alıyordu. 19 Mart 1787 tarihinde New Orleans’ta dünyaya geldi. Burcu ise balıktır.

ED GEIN

Ed Gein, annesinin (hayatta olan tek akrabasının) ölümünden sonra anatomi bilimiyle ilgilenmeye başladı. Annesini diriltmek için cesetler çalıp öğrendiklerini cesetler üzerine denedi. Daha sonra ise bir süre sonra ceset çalmakla kalmayarak ve cinayet işlemeye de başladı. 27 Ağustos 1906 yılında doğan Gein, başak burcudur.



