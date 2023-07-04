Dünya, Türkiye'nin kararını bekliyor! O ülkeden de destek geldi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne sayılı günler kalırken, Macaristan makamlarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini bildirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarının belirterek, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Bakan Szijjarto, konuya ilişkin olarak, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız." dedi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın, geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in NATO üyeliğine yönelik oylamayı, temmuz ayında tatile girecek olan parlamentonun son haftasında da gündeme almadığı açıklanmıştı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi. (İHA)