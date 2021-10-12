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Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

12.10.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, devlet ajansının paylaştığı fotoğraf karesiyle dünya gündemine yine oturmayı başardı. İktidar partisinin yıldönümünü kutlamak için yetkililerle bir araya gelen Kim, giydiği sandalet ve içine giydiği çorapla dikkat çekti. Kuzey Kore liderinin bu görüntüsü devam eden sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilir yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kim Jong Un, 10 Ekim Pazar günü Kuzey Kore iktidar partisinin kuruluşunu kutlayan bir konuşma sırasında dikkatleri üzerine çekti ancak gündeme gelen şey söyledikleri değil, kıyafet tarzıydı.

Saçlarını geriye doğru taradığı gözlenen Kuzey Kore lideri, bordo kravatla tamamladığı takım elbisesinin altına çorap ve sandalet giydi. Ayakkabı seçimiyle uluslararası basının ilgisini çeken Kim'in neden böyle bir tercih yaptığı bilinmese de kıyafet seçimi yorumlanmadan geçilemedi.

Halkın yiyecek, giyecek ve barınma sorununun bir an önce çözülmesini isteyen Kuzey Kore liderinin zayıflaması, ülkedeki gıda sorununa yorulmuştu. Kim'in bu kez sandalet giymesi de giyecek kıtlığına yorularak ''halkın yanındayım'' mesajını verdiği iddia edildi.

''SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR OLABİLİR''

NK News muhabiri Colin Zwirko, Kim'in neden sandalet giymeye karar verdiğinin veya daha önce giyip giymediğinin belirsiz olduğunu söyledi ve ekledi: Sebep ne olursa olsun, Kim son zamanlarda sağlığını ve rahatını korumak için adımlar atıyor gibi görünüyor. Mayıs ayında kısa sürede önemli miktarda kilo verdi ve Eylül ayında, uzun konuşmalar sırasında yastıklı minderlerin üzerine oturdu. Devam eden sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilir.

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Kim, giyim tercihleri ve sağlığı hakkında ipuçları arayan uluslararası analistler tarafından sıklıkla dikkatle inceleniyor.

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ÜLKE, KITLIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Pazar günkü konuşmasında Kim, parti meselelerine odaklandı ve yetkilileri "acımasız" bir ekonomik durum karşısında vatandaşların hayatlarını iyileştirmeye odaklanmaya çağırdı. Toplantıda ülkenin gıda ve giyim sorununu çözmeyi de içeren ekonomik hedeflere ulaşmaya kararlı olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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