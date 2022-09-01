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Dünyada bir ilk! Tanıtım töreninde açıkladı: 'İki Devlet, Bir Millet' düsturumuza 'Tek e-Devlet' ibaresini de ekliyoruz

01.09.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TürkiyeAzerbaycan e-Devlet Sistemleri entegrasyon çalışmalarının tanıtım töreni TEKNOFEST KARADENİZ'de gerçekleştirildi. Çalışmayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "'İki Devlet, Bir Millet' düsturumuza artık 'Tek e-Devlet' ibaresini de eklemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. "Birçok hizmette vatandaşlarımıza tek e devleti yaşatacağız." diyen Koç, bu entegrasyon çalışmasının dünyada bir ilk niteliği taşıdığını söyledi.

Dünyada bir ilk! Tanıtım töreninde açıkladı: 'İki Devlet, Bir Millet' düsturumuza 'Tek e-Devlet' ibaresini de ekliyoruz

TEKNOFEST KARADENİZ'de yapılan Türkiye – Azerbaycan e-Devlet Sistemleri entegrasyon çalışmalarının tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Azerbaycan'da başlayan TEKNOFEST coşkusunu Samsun'a taşıdıklarını belirterek, İki devlet olarak çalışmaları çeşitlendirmek ve teknolojileri geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

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"TÜM TECRÜBE VE BİRİKİMİ AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile birlikte e-Devlet sistemlerini entegre etme adına çalışma başlattıklarını aktaran Koç, "Bugün 14 yaşında olan, 60 milyonun üzerinde kullanıcıyla, 6 bin 700’ün üzerinde dijital hizmetin sunulduğu, Yüzde 95’in üzerinde memnuniyet oranıyla, çok rahat ve güvenli bir şekilde kullandığımız e-Devlet Kapısı’nda sahip olduğumuz tüm tecrübe ve birikimi Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız. Bunun yanında iki e-Devlet sistemini de bağlantılı hale getirmiş olacağız." diye konuştu.

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BU SÖZLERLE DUYURDU: 'İKİ DEVLET, BİR MİLLET' DÜSTURUMUZA ARTIK 'TEK E-DEVLET' İBARESİNİ DE EKLEMİŞ BULUNUYORUZ

Azerbaycan’la güzel bir birlikteliği açıklamaktan memnuniyet duyduklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"'İki Devlet, Bir Millet' düsturumuza artık 'Tek e-Devlet' ibaresini de eklemiş bulunuyoruz. İki devletin e-Devlet Kapısı’nda karşılıklı yönlendirme yapan bağlantılar oluşturuldu. e-Devlet Kapısı’na açılan kapı, ASAN’a da açılabilecek. ASAN’a açılan kapı, e-Devlet Kapısı’na da ulaşmamızı sağlayan bir kapı olacak. Azerbaycan ile kurmuş olduğumuz bu dijital köprünün, asırlardır süren gönül bağımızla birleşince tüm dünyaya bu alanda örnek olacağına inanıyoruz. Eğitim alanında başlayacak olan entegrasyon sürecimiz, her geçen gün gelişerek, farklı alanlara da yayılacağına inanıyoruz."

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkan Ulvi Mehdiyev de 2020 yılında imzaladıkları mutabakat zaptı ile e-Devlet sahasında iş birliği çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Salgından dolayı dünya büyük bir kriz yaşarken çalışmaları ertelemediklerini vurgulayan Mehdiyev, "Uygulama ile Azerbaycan vatandaşları ve Türkiye vatandaşları çift taraflı bürokratik hizmetlere daha kolay ulaşacak. İş birliğimiz bundan sonra da karşılıklı olarak devam edecek." şeklinde konuştu.

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DÜNYADA BİR İLK

Tören sonrası basına açıklamalarda bulunan Koç, hem Türkiye e Devlet sisteminin hem Azerbaycan'ın sisteminin çok başarılı olduğunu ifade ederek, "Biz güçlerimizi birleştirdik. Özellikle Azerbaycanlı vatandaşlarımız Türkiye'de eğitim alıyorlar. Bu öğrencilerimizin diplomalarının sisteme entegrasyonu, Türkiye'den Azerbaycan'a okumaya giden vatandaşlarımızın oradaki üniversitelerden aldıkları diplomaların sisteme entegrasyonu, iş dünyasının ticarette ihtiyaç duyduğu hizmetlerin entegrasyonu başta olmak üzere bir çok hizmette vatandaşlarımıza tek e devleti yaşatacağız. Bu entegrasyon çalışması dünyada bir ilk niteliği taşıyor." dedi.

Mehdiyev ise Türkiye Azerbaycan arasında çok farklı sahalarda iş birliği çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatarak, "Ekonomik ve sosyal sahalarda bir çok iş birliği çalışması yapılıyor. Teknoloji alanında da bu entegrasyon ile büyük bir iş başarılmış oldu. Türkiye'den bir vatandaş Azerbaycan'a geldiğinde oturum izni, eğitim, ticaret gibi alanlarda bürokratik süreçleri bu sistem sayesinde daha kolay olacak. İki ülke vatandaşlarının ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yakınlaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Azerbaycan Türkiye
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