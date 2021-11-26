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Dünyada yeni panik! İngiltere'den tedirgin eden "Nu" varyantı açıklaması

26.11.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Güney Afrika'da tespit edilen resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen "Nu" varyantının aşıları etkisiz hale getirebileceği ve pandemiyle mücadele çabalarını boşa çıkarabileceği konusunda endişeli olduğunu açıkladı.

Dünyada yeni panik! İngiltere'den tedirgin eden "Nu" varyantı açıklaması

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen "Nu" varyantının, koronavirüs aşılarının geliştirildiği dönemdeki orijinal koronavirüse kıyasla önemli ölçüde farklı oranda başak proteini içerdiğini söyledi.

"ACİL OLARAK YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"

UKHSA Başkanı Jenny Harries, "Bu, bugüne kadar karşılaştığımız en etkili varyant ve bulaşıcılığı, şiddeti ve aşı duyarlılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için acil olarak yürütülen araştırmalar devam ediyor" dedi.

6 ÜLKEYE KISITLAMA

Varyant ilk olarak bu haftanın başında tespit edildi, ancak İngiltere şu anda yaygın olarak görülen Delta varyantının çıktığı döneme kıyasla çok daha hızlı hareket ederek Güney Afrika ve beş komşu ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi.

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DELTA'NIN İKİ KATI

Sağlık bakanı Sajid Javid, "Bildiğimiz şey, şu anda önemli sayıda mutasyon olduğu, belki de Delta varyantında gördüğümüz mutasyon sayısının iki katı oranında" dedi.

"MUHTEMELEN BİR AIDS HASTASINA BULAŞTIKTAN SONRA MUTASYONA UĞRADI"

London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

"KOMBİNASYONU KORKUNÇ"

Uzmanlardan Dr. Tom Peacock, "Bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç. Bu varyant kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir" dedi.


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