Dünyada yeni panik! İngiltere'den tedirgin eden "Nu" varyantı açıklaması

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen "Nu" varyantının, koronavirüs aşılarının geliştirildiği dönemdeki orijinal koronavirüse kıyasla önemli ölçüde farklı oranda başak proteini içerdiğini söyledi.
UKHSA Başkanı Jenny Harries, "Bu, bugüne kadar karşılaştığımız en etkili varyant ve bulaşıcılığı, şiddeti ve aşı duyarlılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için acil olarak yürütülen araştırmalar devam ediyor" dedi.
Varyant ilk olarak bu haftanın başında tespit edildi, ancak İngiltere şu anda yaygın olarak görülen Delta varyantının çıktığı döneme kıyasla çok daha hızlı hareket ederek Güney Afrika ve beş komşu ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi.
Sağlık bakanı Sajid Javid, "Bildiğimiz şey, şu anda önemli sayıda mutasyon olduğu, belki de Delta varyantında gördüğümüz mutasyon sayısının iki katı oranında" dedi.
London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.
Uzmanlardan Dr. Tom Peacock, "Bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç. Bu varyant kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum