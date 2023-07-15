HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünyadaki cehennem! Termometreler 45 dereceyi gösterdi: "Cayır cayır yanıyor..."

Dünyadaki cehennem! Termometreler 45 dereceyi gösterdi: "Cayır cayır yanıyor..."

15.07.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel sıcak su akıntısı El Nino hava olayı nedeniyle dünya resmen kavruluyor. Avrupa'da kara sıcaklıkları 60 derecelerdeyken hava sıcaklıkları ise 48.8 dereceye kadar çıktı. İtalya'da bir işçinin sıcaklıktan yaşamını yitirmesi üzerine İtalya, İspanya ve Yunanistan'da çok sıkı tedbirler alındı. İtalya'da 15 şehirde kırmızı alarm verilirken, Yunanistan'da ise çalışma koşullarına esneklik getirildi.

Dünyadaki cehennem! Termometreler 45 dereceyi gösterdi: "Cayır cayır yanıyor..."

Türkiye'deki durum da Avrupa'dan farklı değil. Uzmanlar sürekli olarak sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulunurken Bakan Koca'dan da sıcaklık uyarısı yapılmıştı. Son dönemdeki yüksek sıcaklıklar literatüre Kerberos sıcak hava olayı olarak geçti. Ve geçtiğimiz 3-4 günlük süreçte vatandaşlara zor durumlar yaşattı.

yy

ANTALYA'DA HAYAT RESMEN DURDU!

Sıcak hava dalgasından Antalya'da nasibini aldı. Bugün Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentte yaşam adeta durdu.

Vatandaşlar güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı, bazıları da gölgelik alanlara sığındı. Sıcaklığı değerlendiren bir vatandaş, “Ortalık cayır cayır yanıyor” dedi.

tt

Dünya genelindeki El Nino sıcaklıkları, Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya’da son 2 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün etkisini oldukça hissettirdi. Dün gece saatlerinde 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 45 dereceye yükseldi. Nem oranının yüzde 1 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, normalde tıklım tıklım dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki yoğunluk da yarı yarıya düştü. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar ise şemsiyelerini açtı, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi.

rr

"CAYIR CAYIR YANIYOR"

Aşırı sıcaklıktan dolayı bunaldığını belirten motosiklet sürücüsü Veli Özkür, “Kaskla daha çok sıcak oluyor” dedi.

Gölgede havanın serinlemesini bekleyen vatandaşlardan Ersin Çiftçi de, “Hava çok sıcak, El Nino sıcakları. Gölgede havanın serinlemesini bekliyorum. Hava biraz serinlerse denize gidip yüzmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

ww

Bir başka vatandaş ise, “Ortalık cayır cayır yanıyor” diyerek yaşanan durumu özetledi.

Öte yandan, sıcak hava dalgasının gelecek hafta içi de etkisini sürdüreceği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcak hava etkisini artırdı! İstanbul'da tüm zamanların rekoru geldiSıcak hava etkisini artırdı! İstanbul'da tüm zamanların rekoru geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya İtalya İspanya Türkiye el nino hava sıcaklıkları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.