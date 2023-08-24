Dünyadaki herkesi korkutan senaryo hayata geçti! Unutulmaz tsunami sonrası çok korkuluyordu, nükleer santraldeki o atık artık...

2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem sonrasında tsunami meydana gelmişti. Tsunami birçok bölgeyi olumsuz etkilerken Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali de hasar görmüş ve santralde radyoaktif su birikmişti.

RADYOAKTİF ATIK SU OKYANUSA DÖKÜLECEK...

Yetkililer santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmasına başlandığını bildirildi. Çevreci aktivistler başkent Tokyo'da santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) merkezi önünde toplanarak kararı protesto etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. (AA)





