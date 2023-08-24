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Dünyadaki herkesi korkutan senaryo hayata geçti! Unutulmaz tsunami sonrası çok korkuluyordu, nükleer santraldeki o atık artık...

24.08.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da 2011 yılında gerçekleşen deprem sonrasında meydana gelen tsunamide Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali zarar görmüştü. Buna bağlı olarak nükleer santralde biriken radyoaktif atık suyun boşaltılması işlemi başladı. Çevreci aktivistler duruma tepkilerini göstermek için protesto düzenliyor.

Dünyadaki herkesi korkutan senaryo hayata geçti! Unutulmaz tsunami sonrası çok korkuluyordu, nükleer santraldeki o atık artık...

2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem sonrasında tsunami meydana gelmişti. Tsunami birçok bölgeyi olumsuz etkilerken Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali de hasar görmüş ve santralde radyoaktif su birikmişti.

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RADYOAKTİF ATIK SU OKYANUSA DÖKÜLECEK...

Yetkililer santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmasına başlandığını bildirildi. Çevreci aktivistler başkent Tokyo'da santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) merkezi önünde toplanarak kararı protesto etti.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. (AA)

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deprem Japonya atık su tsunami

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