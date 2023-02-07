HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünyadan peş peşe destek! Japonya, Azerbaycan, Bulgaristan... Depremden sonra bir bir yardıma geliyorlar

Dünyadan peş peşe destek! Japonya, Azerbaycan, Bulgaristan... Depremden sonra bir bir yardıma geliyorlar

07.02.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile çok sayıda artçı deprem 10 ili etkiledi, yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Depremlerden sonra pek çok ülke Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceklerini duyururken ekipler yurda ulaşmaya başladı. Türkiye'ye gelen Japon ekibi Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

Dünyadan peş peşe destek! Japonya, Azerbaycan, Bulgaristan... Depremden sonra bir bir yardıma geliyorlar

Türkiye'de 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından dünyanın pek çok ülkesi peş peşe açıklamalarla yardım ekipleri gönderme kararlarını duyurdu. İlk olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri ulaştı. Hatay'a doğru yola çıktı. 420 personelden oluşan ekip Şakirpaşa Havalimanı'na indikten sonra Adana'daki AFAD binasına yönlendirildi. Son olarak Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi de, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi. İşte detaylar...

SABAH SAATLERİNDE TOKYO'DAN İSTANBUL'A GELDİLER

Depremin ardından çeşitli ülkelerden arama kurtarma ekipleri bölgeye gelmeye başladı. Son olarak Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 06.20'de Tokyo'dan İstanbul'a geldi.

-japon-arama-kurtarma-ekibi-turkiyeye-geldi_4765_dhaphoto2

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Japon arama kurtarma ekip şefi Hideaki Yamamoto, " Japon hükümeti tarafından gönderiler arama kurtarma ekibiyiz. Dün sabah meydana gelen büyük depremden dolayı Japon hükümeti, arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermeye karar verdi. Çok büyük bir deprem. Depremde hayatını kaybeden için üzgünüz, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Japon hükümeti ve Japon halkı Türk halkının yanındayız. Biz bir ekip olarak deprem bölgelerinde elimizden geleni yapacağız" dedi. Ekip daha sonra Adana Havalimanı'na hareket etti.

-japon-arama-kurtarma-ekibi-turkiyeye-geldi_4765_dhaphoto3

KOSOVA'DAN 30 KİŞİLİK EKİP

Kosova hükümeti, Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin gönderilmesine karar verdi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla gönderilmesine ilişkin kararı onayladığını söyledi.

ko

Osmani, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Kosova'nın gerekli desteği vermeye devam edeceğini bildirdi. Karara göre 30 askerli bir Kosova Güvenlik Gücü Birliği, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Birlik, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli Priştine-İstanbul seferiyle Türkiye'ye gitti.

19 KURTARMA ARACI KAPIKULE'DEN GİRİŞ YAPTI

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, kaza kırım, ambulans, itfaiye ve arazi aracı olmak üzere 19 araç ile 59 kurtarma ekibini, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdi.

bul

Bulgaristan'ın Plovdiv ilinden karayoluyla hareket eden ekip, saat 21.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

iss

ÜLKELER PEŞ PEŞE DUYURDU

Öte yandan İsrail, Yunanistan, Fransa, Rusya, Tayvan, Gürcistan ve Özbekistan da Türkiye'ye yardım için ekiplerinin harekete geçtiğini duyurdu.

fr

Ayrıca İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya, Malta , Avusturya, Finlandiya, Hollanda ve Estonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderileceğini açıkladı. (AA/DHA)

öz

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek! Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Charlie Hebdo'dan skandal karikatür! Depremle alay ettiCharlie Hebdo'dan skandal karikatür! Depremle alay etti
7 gün milli yas ilan edildi! Bayraklar yarıya çekilecek7 gün milli yas ilan edildi! Bayraklar yarıya çekilecek
Acı bilanço! Can kaybı 2921'e yükseldiAcı bilanço! Can kaybı 2921'e yükseldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Bulgaristan Azerbaycan Japonya

En Çok Okunan Haberler

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Canlı yayında gözyaşları! 'Binlerce kişi...'

Canlı yayında gözyaşları! 'Binlerce kişi...'

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.