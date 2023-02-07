Dünyadan peş peşe destek! Japonya, Azerbaycan, Bulgaristan... Depremden sonra bir bir yardıma geliyorlar

Türkiye'de 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından dünyanın pek çok ülkesi peş peşe açıklamalarla yardım ekipleri gönderme kararlarını duyurdu. İlk olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri ulaştı. Hatay'a doğru yola çıktı. 420 personelden oluşan ekip Şakirpaşa Havalimanı'na indikten sonra Adana'daki AFAD binasına yönlendirildi. Son olarak Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi de, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi. İşte detaylar...

SABAH SAATLERİNDE TOKYO'DAN İSTANBUL'A GELDİLER

Depremin ardından çeşitli ülkelerden arama kurtarma ekipleri bölgeye gelmeye başladı. Son olarak Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 06.20'de Tokyo'dan İstanbul'a geldi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Japon arama kurtarma ekip şefi Hideaki Yamamoto, " Japon hükümeti tarafından gönderiler arama kurtarma ekibiyiz. Dün sabah meydana gelen büyük depremden dolayı Japon hükümeti, arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermeye karar verdi. Çok büyük bir deprem. Depremde hayatını kaybeden için üzgünüz, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Japon hükümeti ve Japon halkı Türk halkının yanındayız. Biz bir ekip olarak deprem bölgelerinde elimizden geleni yapacağız" dedi. Ekip daha sonra Adana Havalimanı'na hareket etti.

KOSOVA'DAN 30 KİŞİLİK EKİP

Kosova hükümeti, Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin gönderilmesine karar verdi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla gönderilmesine ilişkin kararı onayladığını söyledi.

Osmani, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Kosova'nın gerekli desteği vermeye devam edeceğini bildirdi. Karara göre 30 askerli bir Kosova Güvenlik Gücü Birliği, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Birlik, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli Priştine-İstanbul seferiyle Türkiye'ye gitti.

19 KURTARMA ARACI KAPIKULE'DEN GİRİŞ YAPTI

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, kaza kırım, ambulans, itfaiye ve arazi aracı olmak üzere 19 araç ile 59 kurtarma ekibini, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdi.

Bulgaristan'ın Plovdiv ilinden karayoluyla hareket eden ekip, saat 21.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

ÜLKELER PEŞ PEŞE DUYURDU

Öte yandan İsrail, Yunanistan, Fransa, Rusya, Tayvan, Gürcistan ve Özbekistan da Türkiye'ye yardım için ekiplerinin harekete geçtiğini duyurdu.

Ayrıca İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya, Malta , Avusturya, Finlandiya, Hollanda ve Estonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderileceğini açıkladı. (AA/DHA)