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Dünyanın en havalı semtlerini listelediler! O listeye Türkiye'den sadece bir yer girdi

23.10.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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İngiltere merkezli ünlü bir dergi, dünyanın en havalı semtlerini listeledi. O listeye Türkiye'den sadece bir semt girdi. O semt, dünyaya adeta hava attı! Peki bu hangi semt? İşte bu sorunun yanıtı...

Dünyanın en havalı semtlerini listelediler! O listeye Türkiye'den sadece bir yer girdi

Londra merkezli dünyaca ünlü bir yaşam dergisi, dünyanın en havalı semtlerini açıkladı.

İSTANBUL'DAKİ LÜKS SEMT DÜNYANIN DA İLGİ ODAĞI OLDU

Show Haber'in haberine göre, dünyanın en popüler yerlerinden semtlerin olduğu o listede Türkiye'den sadece Bebek yer aldı.

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İstanbul'un incisi Bebek listede 32. sırada.

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Bir vatandaş, "İstanbul gerçekten bir cazibesi olan bir şehir. Bebek de onun incisi diyelim, pırlantası" derken, bir başka vatandaş ise "Bebek insanı bir havaya sokuyor gerçekten" şeklinde konuştu.

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İŞTE EN HAVALI 3 SEMT

Söz konusu listede ise ilk sırada Kolombiya'nın Medellin kentindeki Laureles varken, ikinci sırada Dublin'deki Smithfield, üçüncü sırada ise Madrid'deki Carabanchel var.

Günün önemli manşetleri


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Dublin Kolombiya bebek medellin semt

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