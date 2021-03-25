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Dünyanın en karanlık günü!

25.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılından itibaren WWF yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından her yıl düzenlenen küresel etkinliklere milyonlarca insan katılım sağlıyor. Bu yıl 'değişim' çağrısının yapılacağı etkinlik 27 Mart günü gerçekleştirilecek. Cumartesi akşamı katılımın sağlanacağı etkinlikte ışıklar 1 saatliğine kapatılarak iklim krizine dikkat çekilecek.

Dünyanın en karanlık günü!

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek.

İklim krizine dikkati çekmek için ışıkların bir saatliğine kapanacağı küresel etkinlik, salgın koşulları nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.

Türkiye'de WWF-Türkiye'nin öncülük ettiği etkinliğin katılımcıları iklim kriziyle mücadele için "Dünya Saati, Değişim Saati" diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi olacak.

Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenecek Dünya Saati etkinliğine www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yaptırarak katılım sağlanacak.

Dünya Saati etkinlikleri çerçevesinde, bu akşam 20.30-21.30 saatleri arasında, iklim krizinin farklı boyutlarıyla ele alınacağı web konferansı düzenlenecek. Konferansa, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kararlılık göstermesi ve Paris Anlaşması'nı onaylaması için ortak çağrıda bulunan sivil toplum örgütlerinden temsilcileri katılacak.

'IŞIKLARI KAPATARAK 1 SAATLİĞİNE GEZEGENİN SESİNE KULAK VERELİM'

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün kesimleri değişimin parçası olmaya davet ederek, "Bugün harekete geçmezsek, hiç de uzak olmayan bir gelecekte iklim krizinin çok daha şiddetli etkileriyle yüzleşeceğiz. O nedenle gelin, Dünya Saati'nde ışıkları kapatarak bir saatliğine gezegenin sesine, değişim çağrısına kulak verelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda yer aldığını dile getiren Pasinli, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede, geçtiğimiz yıllar içerisinde hız kazanan düşük karbon ekonomisine geçiş ve enerji dönüşümü sürecinin dışında kalması beklenemez. Paris Anlaşması'na taraf olunarak, güçlü bir emisyon azaltım hedefi doğrultusunda bütüncül bir iklim politikası oluşturularak ve kömürden çıkış politikası benimsenerek iklim krizi ile mücadelede kararlılık sergilenmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AA

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